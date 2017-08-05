تداول مستخدمون لمواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو، ظهرت فيه “شمس” ابنة منتج “باب الحارة” المخرج بسّام الملّا، بملابس جريئة مع احد الأشخاص دون أن تُكشف هويته.

ونشرت صفحة “دراما نيوز” على “فيسبوك” الفيديو مُعلّقةً عليه: “الصاعدة شمس بسام الملا تتخطى حدود الادب برفقة صديقها !!! الجدير بالذكر ان اخر بوست كان لشمس : ارتقوااااااا ؟؟؟!!!!”.

يُشار الى الملّا ضم ابنته الى صفوف نجوم العمل الجماهيري في الجزء التاسع الذي تم عرضه في شهر رمضان المنصرم على شاشة MBC.

وأدّت شمس دور “صفا” الفتاة التي تلجأ الى “حارة الصبع” هاربة من الفرنسيين، بعد ان قتلت جنوداً منهم انتقاماً لوالديها. وتدخل الحارة متنكرة بملابس الرجال.

واشارت التعليقات على إطلالة الملّا إلى جرأتها الزائدة غير المألوفة لدى الفنّانات السوريّات.