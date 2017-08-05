أثارت الرسالة التي كتبها محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان في مصر عن ابنته “أسماء”، حزن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة الثانية.

وكان “أردوغان” يشارك السبت، في حفل ختام برنامج المعسكر الصيفي الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية التركية، لطلاب جنوب وجنوب شرقي تركيا في مدينة إسطنبول.

ومن ضمن فقرات الحفل وقبل أن يلقي أردوغان كلمته، عُرض على شاشة المسرح فيديو الرسالة التي كتبها “محمد البلتاجي” بشأن ابنته “أسماء” التي استشهدت في اعتصام رابعة العدوية عام 2013، عن عمر ناهز 17 عاماً.

وعند مشاهدة الرئيس أردوغان للفيديو بدى تأثره بشكل ملحوظ ولم يتمكن من حبس دموعه، حينها أمسك بمنديله ومسح عينيه، إلا أنه لم يتمكن من حبس الدموع التي انهمرت بالرغم من وجود أطفال كانوا يجلسون إلى جانبه. حسبما نقلت “تركيا بوست”.