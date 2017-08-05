أقدم شاب مصري على قتل طفل أنجبه من زوجة أبيه، ورمى جثته في صحراء مدينة 6 أكتوبر حيث عثرت الشرطة على الأشلاء.

وكان والد الشاب قد تزوّج من فتاة في العشرينات من عمرها وعاش معها في منزل واحد مع أبنائه. إلا أن علاقة عاطفية جمعت الزوجة بالإبن فحملت منه، ولكي لا يُكتشف أمرهما قام الشاب بخنق الطفل وألقى به في الصحراء.

وكشفت التحقيقات أن مرتكبي الجريمة هما “م.م.” 21 عاماً وخطيبته “أ.ف.”، 18 عاماً، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهما، وقد اعترفا بجريمتهما.

وقد لفت المتهم خلال التحقيقات الى أنه أقام علاقة عاطفية مع زوجة والده وشك بأن الطفل هو ابنه، فقرر التخلص منه وأخذه مع خطيبته وقاما بخنقه ورميه.

ودلّ المتهمان رجال الشرطة على مكان الطفل وتبيّن أن جسده وملابسه تعرضت لنهش الحيوانات الضالة.