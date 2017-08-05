أثبت الإعلام السعودي الذي أصبح يسبح بحمد آل سعود ليل نهار، ويُسيّس جميع الأحداث والأخبار بما يتوافق مع خط الديوان الملكي، صحة نبوءة الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي الذي توقع منذ فترة أن إعلام المملكة سينافس قريبا إعلام السيسي في لغة الإسفاف والتحريض.

وأثبتت الأحداث الأخيرة وخاصة بعد حصار قطر، صحة هذه النبوءة، فالمتابع للوضع يجد أن الإعلام السعودي الذي وصف حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالإرهابية، وأصبح يشيطن كل ما يخص قطر إرضاء لـ”ابن سلمان” ودول الحصار التي تتزعمها الإمارات، قد تفوق بجدارة على إعلام عبدالفتاح السيسي في مصر، والذي كان يضرب به المثل.

وفي إثبات جديد لتخبط الإعلام السعودي و”فبركته” للأخبار على خطى الإعلام المصري، نشر الكاتب السعودي المعروف تركي الشلهوب، عناوين أخبار على سبيل المثال توضح كيف تعاملت الصحف المصرية والسعودية مع صفقة انتقال اللاعب العالمي “نيمار” لصفوق فريق “باريس سان جرمان”، والتي وصفوها بأنها “مؤامرة إخوانية جديدة”.

وقال “الشلهوب” في تغريدته: “قالها الأستاذ “جمال خاشقجي” قبل عام: “اللهم لا تكتب على أعلامنا أن يكون مثل الإعلام المصري” ، وللأسف إعلامنا اليوم تجاوز سقوط إعلام السيسي !”.

قالها الأستاذ “جمال خاشقجي” قبل عام:

“اللهم لا تكتب على أعلامنا أن يكون مثل الإعلام المصري”

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وللأسف إعلامنا اليوم تجاوز سقوط إعلام السيسي ! pic.twitter.com/QfFXH8Ig7R — تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) August 4, 2017

و علق المغرد السعودي “هداف القحطاني” على تغريدة “الشهلوب” بقوله:”حاليا الاعلام المصري ياخذون دورات في النجاسه عندنا”.

حاليا الاعلام المصري ياخذون دورات في النجاسه عندنا — هداف القحطاني (@meemooooooomm) August 4, 2017

بينما قال “Mohammed Zeyad”:”يا ربي ما هذه الغباء فعلاً ليس للقاع حدود”.

يا ربي ما هذه الغباء فعلاً ليس للقاع حدود — Mohammed Zeyad (@zeyad_zeyad16) August 4, 2017

ودون حساب “Egy Dolphin”:”قطر صغيرة الحجم كبيرة المقام. قطر تغيظ الخونة والعملاء اصدقاء بني صهيون حتي انهم يكيلون اﻹتهامات الكاذبة المضللة بشكل يومي”.

قطر صغيرة الحجم كبيرة المقام.

قطر تغيظ الخونة والعملاء اصدقاء بني صهيون حتي انهم يكيلون اﻹتهامات الكاذبة المضللة بشكل يومي — Egy Dolphin (@EgyDolphin) August 4, 2017

وذكر “Abo Dayala”:”ابشرك صرنا أفضل من مصر في السفالة و الانحطاط الإعلامي والله قبل انه افضل إعلام هو اعلامنا حشمة واحترام للقارئ لكن تغير كل شي الله المستعان”.

ابشرك صرنا أفضل من مصر في السفالة و الانحطاط الإعلامي والله قبل انه افضل إعلام هو اعلامنا حشمة واحترام للقارئ لكن تغير كل شي الله المستعان — Abo Dayala (@DayalaAbo) August 5, 2017

وشنت صحيفة “الرياض” السعودية، هجوماً عنيفاً على حركة المقاومة الإسلامية حماس، واصفة إياها بـ”الإرهابية”، وذلك على إثر قيام وفد من الحركة بزيارة إيران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وقالت الصحيفة في تغطيتها الخبرية لزيارة وفد الحركة لإيران بالقول: “أعلنت حركة “حماس” الإرهابية، اليوم الجمعة، عن وصول وفد إلى طهران لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية الإيرانية المنتخب حسن روحاني”.

وتابعت الصحيفة قائلة: ”وقالت الحركة الإرهابية في بيان صحفي، إن زيارة وفدها الذي يترأسه عضو مكتبها السياسي عزت الرشق ويضم ثلاثة من قادتها من ضمنهم صالح العاروري، تأتي تلبية لدعوة من إيران”.

واختتمت الصحيفة تناولها للخبر قائلة: “وتعد حماس مجموعة إرهابية حسب تصنيف كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.