كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل عززت علاقاتها مع الجنرال القوي في ليبيا، خليفة حفتر، بما في ذلك تنفيذ الضربات ضد تنظيم الدولة في سرت

وأفاد مصدر إسرائيلي مطلع طلب عدم ذكر هويته، وفقا لما أورده الموقع البريطاني، أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع عسكرية تابعة لـ”تنظيم الدولة” في ليبيا دعما للجنرال خليفة حفتر. وتقدم التقارير أدلة متزايدة على التدخل الإسرائيلي المباشر في الحرب الأهلية الليبية متعددة الجوانب بين حفتر والمجموعات الإسلامية و”تنظيم الدولة”.

ويرتبط الجنرال حفتر بعلاقات وثيقة مع مصر والإمارات، التي يقال إنها قصفت القوات الليبية المعادية له. ونقل الموقع أن إسرائيل تقدم مساعدة عسكرية مباشرة لحفتر، بما في ذلك هجمات جوية على مواقع “تنظيم الدولة” في سرت وغيرها.

وقال مصدر في جيش الدفاع الإسرائيلي في اتصال هاتفي، وفقا لما أورده الموقع البريطاني: “صديق صديقنا وعدو عدونا هو صديقنا، وحفتر صديق لمصر والأردن والإمارات، كما يحارب داعش”.

ونقلت مصادر مطلعة في أغسطس 2015 أن الطائرات الإسرائيلية قصفت قبل مواقع داعش في سرت. وكشفت “أن الغارة جاءت بناء على طلب من الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي خلال زيارته الأخيرة إلى عمان حيث التقى سرا مع المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين. وقالت المصادر إن حفتر وعد [في المقابل] بتوقيع صفقات نفطية وشراء أسلحة مع إسرائيل.

ونقل الموقع البريطاني أن حفتر التقى مؤخرا مع مسؤولين في الموساد في اجتماع توسطت فيه الإمارات، وقال المصدر إن “التنسيق بين حفتر وإسرائيل مستمر، وقد أجرى محادثات مع ضباط الموساد في الأردن في عامي 2015 و2016”.

وأفاد أحد التقارير أن الاجتماعات كانت بوساطة الإمارات، وأن حفتر التقى بعملاء المخابرات الإسرائيلية. وادعى أن الجيش الوطني الليبي، بقيادة حفتر، قد تلقى بنادق قناصة إسرائيلية ومعدات للرؤية الليلية. كما ألمح إلى أنه قد يكون هناك تنسيق بين قيادة حفتر والجيش الإسرائيلي خلال الهجوم على العديد من المجموعات الجهادية في بنغازي في منتصف عام 2014، وفقا لما أورده الموقع البريطاني.