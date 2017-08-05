أكّد الإعلاميّ بقناة الجزيرة، جمال ريّان، أنّ الأزمة الخليجية كشفت نعراتٍ عنصرية متخلفة، عند دول الحصار، تجاه غير الخليجيين المتعاطفين مع قطر وقضيتها العادلة باعتبارهم “دخلاء ومرتزقة”.

كشفت الأزمة الخليجية نعرات عنصرية متخلفة عند دول الحصار تجاه غير الخليجين المتعاطفين مع قطر وقضيتها العادلة باعتبارهم دخلاء ومرتزقة #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) August 5, 2017

وقال “ريّان” في تغريداتٍ على حسابه الرسميّ في “تويتر”: “لست ‘مرتزق‘ بل عربي عصامي مهني مجتهد ثابت على الانتماء للحق والعدل في قطر مثلي كثيرون يا اخوتي في #السعودية #قطر #البحرين #الإمارات #مصر”.

ونشر “ريّان” صورةٍ لأبيه أكّد من خلالها ثباته على الحق والعدل الذي ورثه عن والده، الذي توفي وعمره 10 سنوات.

وقال الاعلامي الفلسطينيّ القدير: “اليوم اعترف انحيازي ضد الظلم في فلسطين وحصار قطر وسجن مرسي”.