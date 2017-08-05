أكّد الإعلاميّ بقناة الجزيرة، جمال ريّان، أنّ الأزمة الخليجية كشفت نعراتٍ عنصرية متخلفة، عند ، تجاه غير الخليجيين المتعاطفين مع وقضيتها العادلة باعتبارهم “دخلاء ومرتزقة”.

وقال “ريّان” في تغريداتٍ على حسابه الرسميّ في “تويتر”: “لست ‘مرتزق‘ بل عربي عصامي مهني مجتهد ثابت على الانتماء للحق والعدل في قطر مثلي كثيرون يا اخوتي في # #قطر #البحرين # #”.

ونشر “ريّان” صورةٍ لأبيه أكّد من خلالها ثباته على الحق والعدل الذي ورثه عن والده، الذي توفي وعمره 10 سنوات.

 

وقال الاعلامي الفلسطينيّ القدير: “اليوم اعترف انحيازي ضد الظلم في فلسطين وحصار قطر وسجن مرسي”.

 

 

 