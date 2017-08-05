قررت جامعة السويس توقيع عدة عقوبات على الدكتورة منى برنس، المعروفة إعلاميًا بـ”الدكتورة الراقصة”، عقب قيامها بنشر فيديو وهي ترقص عبر صفحتها وبعض الصور العارية لها في الشواطئ.

واعتبرت الجامعة تصرفات “برنس” إخلالًا بواجبها ودورها التعليمي كأستاذة جامعية، في حين اعتبره البعض حرية شخصية.

وتضمنت العقوبات الصادرة بعد التحقيق مع منى في وقائع أخرى، توجيه إنذار بالتنبيه واللوم بعدم التكرار، حيث تم التحقيق معها في وقائع سابقة وتوجيه عدة تهم لها من بينها العيب في الذات الإلهية والانقطاع عن العمل والإساءة للجامعة وأساتذتها وطلابها، إلى جانب ازدراء الأديان والتطرق مع الطلاب خلال عملها إلى المعتقدات الدينية.

من جهتها، توعّدت “برنس” بانها لن تسكت بعد القرارات الأخيرة للجامعة.

وكتبت: “جامعة السويس وقفت مرتبي…ماعنديش فكرة ليه، لغاية دلوقتي ما وصلنيش الجواب بتاع تقرير المحقق ومعاد مجلس التأديب. بس في حدود علمي ده تصرف غير قانوني من الجامعة..وأنا مش هسكت على حقي”.