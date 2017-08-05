بعد جدل واسع أثاره خبر انتقال اللاعب العالمي “نيمار” لصفوف فريق باريس سان جيرمان المملوك لقطر، خرج والده بتصريحات جديدة كشف فيها عن السبب الحقيقي وراء رحيل “نيمار” عن برشلونة.

وقال والد نيمار في تصريحات له خلال مقابلته مع برنامج “El Partidazo de COPE” الإذاعي، وتقلتها صحيفة “الديار” اللبنانية، إن برشلونة رفض دفع مبلغ الـ26 مليون يورو الخاص بمكافأة تجديد عقد ابنه مع الفريق الكاتالوني، بحجة أن المهاجم البرازيلي لم يعد يستوفي الشروط لانتقاله للفريق الباريسي.

وقال مهاجما إدارة البارسا “إذا لم يدفع النادي لا أستطيع أن أفعل شيئا، برشلونة خسر دعمي بقراره هذا، كنت في صفهم وحاولت إقناع نيمار بالبقاء… إنه بند بالعقد، وبناء على التجديد ارتفعت قيمة الشرط الجزائي، إذا لم يحترم الأشخاص أقوالهم لن أحترم ما يكتبونه”.

وبسؤاله حول عدم رغبته في رحيل نجله عن صفوف الفريق الكاتالوني، أجاب “أعتقد أنه ينبغي أخذ رأيه في الاعتبار، لقد كان قراره، استمع لنصائح أصدقائه، كان يريد خوض هذا التحدي وهو الآن يواجه مصيره”.

وأكد محللون رياضيون وسياسيون أن صفقة انتقال اللاعب البرازيلي “نيمار” إلى نادي باريس سان جيرمان الذي تمتلكه قطر تمثل رسالة تحد توجهها الدوحة للدول المقاطعة لها، وتبرز فاعلية “قوتها الناعمة” في مواجهة كسر الحصار المفروض عليها.

وفي تقرير لها، اعتبرت قناة “فرانس24″، أن انتقال لاعب كرة القدم البرازيلي “نيمار” من نادي برشلونة الإسباني إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك من الدوحة، هو بمثابة رسالة تحد قطرية للدول العربية المقاطعة لقطر في مواجهة محاولة عزلها سياسيا واقتصاديا، وحتى رياضيا.

وأوضحت القناة أن صفقة انتقال النجم البرازيلي إلى صفوف الفريق الفرنسي محطة رئيسية ضمن هذا السعي نظرا للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها نيمار، أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم حاليا، والقيمة المالية الضخمة للعقد الذي يرافقها.