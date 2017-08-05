تشارك كل من قطر والكويت وسلطنة عمان في حفل تنصيب الرئيس الإيراني «حسن روحاني» لفترة رئاسية ثانية، والتي تقام، عصر السبت، بالعاصمة طهران.

وأوفدت الدوحة وزير الاقتصاد والتجارة القطري، «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني»، ممثلا عن الأمير «تميم بن حمد» لحضور المراسم.

ونشرت مواقع إلكترونية إيرانية صورة لطائرة وزير الاقتصاد القطري، عقب وصولها مطار مهر أباد بالعاصمة طهران.

كما توجه «يوسف حمد إبراهيم الصباح»، ممثل أمير الكويت «صباح الأحمد الجابر الصباح»، إلى إيران لتمثيل أمير البلاد خلال حفل التنصيب.

كما أرسل السلطان «قابوس بن سعيد» وزير التراث والثقافة العماني «هيثم بن طارق آل سعيد»، برفقة وفد رفيع المستوى للمشاركة في حفل التنصيب المقام اليوم السبت.

اللافت ان قناة “العربية” نشرت خبراً فقط عن مشاركة قطر بحفل تنصيب روحاني وتجاعلت مشاركة الكويت وسلطنة عمان. ويذكر ان وزير خارجية السعودية عدل جبير بادر بمصافحة نظيره الإيراني مؤخرا.

وصدق المرشد الأعلى الإيراني «علي خامنئي»، الخميس، على تولي «روحاني» رئاسة البلاد لفترة ثانية بعد أن حقق فوزا سهلا في الانتخابات التي جرت في 19 مايو/أيار الماضي.

وبعد أداء «روحاني» اليمين في حفل التنصيب، السبت، سيكون أمامه أسبوعان لتقديم تشكيلة حكومته إلى البرلمان لمنحها الثقة.

والخميس، أعلنت الخارجية الإيرانية أنه من المتوقع مشاركة 131 ممثلا عن 85 دولة في مراسم أداء الرئيس الإيراني اليمين الدستورية.