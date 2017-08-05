قال رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، السبت، إن “الحشد الشعبي” لن يتم حله.

وأشار العبادي إلى أن “الحشد الشعبي” يخضع لقيادة الدولة العراقية، والمرجعية الدينية في النجف، مضيفا “هناك معركة جديدة سيخوضها العراق في المرحلة المقبلة”.

وقال العبادي، في كلمة ألقاها بمؤتمر “فتوى الجهاد والنصر” في العاصمة بغداد: “النصر كان للجميع ولا يجوز لأحد احتكاره، وعلينا رعاية عائلات الشهداء وتشكيل لجان لزيارتهم، لأن النصر على داعش تحقق بوقوف وتكاتف جميع العراقيين”.

وأضاف قائلا “العراق كسر شوكة داعش بتحريره الموصل، والاستعدادات جارية لتحرير تلعفر، والمرحلة المقبلة بعد تحرير الأرض، ستكون معركة وحدة الكلمة”.