قال رئيس وزراء ، ، السبت، إن “” لن يتم حله.

 

وأشار العبادي إلى أن “الحشد الشعبي” يخضع لقيادة الدولة العراقية، والمرجعية الدينية في ، مضيفا “هناك جديدة سيخوضها العراق في المرحلة المقبلة”.

 

وقال العبادي، في كلمة ألقاها بمؤتمر “فتوى الجهاد والنصر” في العاصمة بغداد: “النصر كان للجميع ولا يجوز لأحد احتكاره، وعلينا رعاية عائلات الشهداء وتشكيل لجان لزيارتهم، لأن النصر على داعش تحقق بوقوف وتكاتف جميع العراقيين”.

 

وأضاف قائلا “العراق كسر شوكة داعش بتحريره ، والاستعدادات جارية لتحرير تلعفر، والمرحلة المقبلة بعد تحرير الأرض، ستكون معركة وحدة الكلمة”.