قال الكاتب الصحفي القطري، أحمد السليطي، دولة الكويت، ستكون هي الدّولة الخليجية الثّانية بعد قطر، التي ستستهدفُها دولُ الحصار، مشيراً إلى بدء هجوم على الكويت الآن من إعلام دول الحصار.

ونبّه “السليطي” إلى أن سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة كان قدر ذكر الكويت في ايميلاته المسرّبة على أنّها تموّل “.الإرهاب”.

لا تستغربوا البدء في الهجوم على الكويت الأن من إعلام دول الحصار فقد ذكرها يوسف العتيبة انها تموّل الإرهاب في ايميلاته المسرّبة.

هي بعد قطر — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) August 4, 2017

وكانت مجموعة وثائق نشرتها صحيفة “ديلي بيست” الأميركية، مسربة من البريد الإلكتروني للسفير “العتيبة”، تتضمن مراسلات تمتد من عام 2014 إلى مايو/أيار 2017، تكشف العديد من التفاصيل المتعلقة بتواصل السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة مع شركات علاقات عامة لتشويه صورة حلفاء واشنطن والتأثير على سياستها الخارجية.

وكشفت الوثائق عن قيام سفارة الإمارات بجهد منسق لتحجيم دور قطر الإقليمي والتحريض على استهدافها أمنيا وسياسيا واتهامها إلى جانب الكويت بتمويل العمل الإرهابي بالإضافة إلى تنسيقها لحملات ضد تركيا وجماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية.