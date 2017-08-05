قال الكاتب الصحفي القطري، ، دولة ، ستكون هي الدّولة الخليجية الثّانية بعد ، التي ستستهدفُها دولُ الحصار، مشيراً إلى بدء هجوم على الآن من إعلام .

 

ونبّه “السليطي” إلى أن سفير في واشنطن يوسف كان قدر ذكر الكويت في ايميلاته المسرّبة على أنّها تموّل “.الإرهاب”.

 

وكانت مجموعة وثائق نشرتها صحيفة “ديلي بيست” الأميركية، مسربة من البريد الإلكتروني للسفير “العتيبة”، تتضمن مراسلات تمتد من عام 2014 إلى مايو/أيار 2017، تكشف العديد من التفاصيل المتعلقة بتواصل السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة مع شركات علاقات عامة لتشويه صورة حلفاء واشنطن والتأثير على سياستها الخارجية.

 

وكشفت الوثائق عن قيام سفارة الإمارات بجهد منسق لتحجيم دور قطر الإقليمي والتحريض على استهدافها أمنيا وسياسيا واتهامها إلى جانب الكويت بتمويل العمل الإرهابي بالإضافة إلى تنسيقها لحملات ضد وجماعة الإخوان المسلمين وحركة الإسلامية.