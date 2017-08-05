شنّ نشطاءُ مواقع التواصل هجوماً حاداً على الإعلامي الإماراتي المعروف ، بعد إشادته بما ورد في جريدة “الرياض” بوصفها حركة بـ”الإرهابية”، مقترحين تعيينه متحدثا باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي “” الذي أيّد قَبْلَه وبنفس الطريقة تصريحات الصحيفة .

 

وقال “بن تميم” في سلسلة تغريدات دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن): “وصف لحماس بالإرهابية هو الحقيقة بعينها، كانت توجه سرا من قبل لتعكر صفو الأمن المصري وتنشر الإرهاب في سيناء بعد سقوط الإخوان”.

وتابع مزاعمه :”حسنا فعلت صحيفة الرياض بتسميتها حماس حركة إرهابية، صارت تنظيما خاصا بالحمدين، تظهر العداء لإسرائيل وفي الخفاء تجزل الدعم لها ولإيران.”

وأضاف :”على حماس أن تستفيق، دعم مخطط تنظيم الحمدين لنشر الإرهاب والفوضى في وغيرها لن يفيدها، خيارها الوحيد أن تحافظ على الوحدة الفلسطيني المقدسة” كما ورد بنص تغريدته.

واستنكر عدد كبير من نشطاء “تويتر” تصريحات الإعلامي الإماراتي الذي وصوفوه بأنه (أفيخاي أدرعي العرب).

 

وقال الإعلامي بقناة “صهيب العصا”:”الأسهل أن تعمل ريتويت لافيخاي ادرعي.. فتفكيركما واحد وان اختلفتما في اللباس”.

بينما غرد “Mohammed Akram‏” ساخرا:”سبحان الله كلامك يتسق تماما مع كلام الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي افيحاي ادرعي يا راجل تقول معلمكم واحد”.

وذكر حساب “Faleh #Abdullah”: “تخسي ياكلب حماس ستظل مقاومة وكان تبادل المال في دبي لكن ازمة قطر ذاب الثلج وبان المرج”.

 

وأضاف “haytham rajeh”:”كم من عميل للصهاينه من بني جلدتنا”.

وذكر”M_alawadi”:”كثيرين لولاهم ولولا خيانتهم لحررنا فلسطين”.

واحتفى “أفيخاي أدرعي”، المتحدث بلسان جيش الإحتلال الاسرائيلي للاعلام العربي، بوصف صحيفة “الرياض” السعودية، لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بأنها “أرهابية”.

 

ونشر “ادرعي” على حسابه الرسميّ في “فيسبوك” صورةً لخبر الصحيفة السعودية الذي هاجمت فيه “حماس”، مُرفِقاً إيّاه بتعليق جاء فيه: “وشهد شاهد من أهل صفه .. الرياض تنطق بالحق وتسمي الأمور باسمائها.. اللهم أبلغ أني شهدت”. بحسب نصّ تدوينة “أدرعي”

 

وكانت صحيفة الرياض وصفت الحركة بـ”الإرهابية” في خبر عن زيارة وفد حماس إلى إيران، وقالت في نهاية الخبر “وتعد حماس مجموعة إرهابية حسب تصنيف كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

 

وعبرت حماس عن بالغ استنكارها وإدانتها لما ورد في جريدة “الرياض” السعودية بوصفها الحركة بـ”الإرهابية”، معتبرة ذلك إساءة للشعب الفلسطيني ومقاومته.

 

واعتبرت الحركة في بيان صحفي أن هذا الوصف الخطير من شأنه المساس بسمعة وتاريخ الشعب الفلسطيني ونضالاته، والإساءة لمقاومته التي تمثل رأس الحربة في الدفاع عن فلسطين وعن كرامة الأمة جمعاء.

 

وأكدت حماس أن ما جرى لا يخدم سوى أعداء فلسطين في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال الإسرائيلي أبشع جرائمه وعدوانه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى.

 

وطالبت الحركة بضرورة وقف مثل هذه الأوصاف “الغريبة والمخالفة للمواقف المعهودة للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها المحب لفلسطين الذي وقف دوما مع شعبنا ومقاومته وحقوقه المشروعة”.