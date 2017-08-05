شنّ نشطاءُ مواقع التواصل هجوماً حاداً على الإعلامي الإماراتي المعروف علي بن تميم، بعد إشادته بما ورد في جريدة “الرياض” السعودية بوصفها حركة حماس بـ”الإرهابية”، مقترحين تعيينه متحدثا باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي “أفيخاي أدرعي” الذي أيّد قَبْلَه وبنفس الطريقة تصريحات الصحيفة السعودية.

وقال “بن تميم” في سلسلة تغريدات دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن): “وصف صحيفة الرياض لحماس بالإرهابية هو الحقيقة بعينها، كانت توجه سرا من قبل قطر لتعكر صفو الأمن المصري وتنشر الإرهاب في سيناء بعد سقوط الإخوان”.

وصف صحيفة الرياض لحماس بالإرهابية هو الحقيقة بعينها، كانت توجه سرا من قبل قطر لتعكر صفو الأمن المصري وتنشر الإرهاب في سيناء بعد سقوط الإخوان — علي بن تميم (@3litamim) August 5, 2017

وتابع مزاعمه :”حسنا فعلت صحيفة الرياض بتسميتها حماس حركة إرهابية، صارت تنظيما خاصا بالحمدين، تظهر العداء لإسرائيل وفي الخفاء تجزل الدعم لها ولإيران.”

حسنا فعلت صحيفة الرياض بتسميتها حماس حركة إرهابية، صارت تنظيما خاصا بالحمدين، تظهر العداء لإسرائيل وفي الخفاء تجزل الدعم لها ولإيران. — علي بن تميم (@3litamim) August 5, 2017

وأضاف :”على حماس أن تستفيق، دعم مخطط تنظيم الحمدين لنشر الإرهاب والفوضى في مصر وغيرها لن يفيدها، خيارها الوحيد أن تحافظ على الوحدة الفلسطيني المقدسة” كما ورد بنص تغريدته.

على حماس أن تستفيق، دعم مخطط تنظيم الحمدين لنشر الإرهاب والفوضى في مصر وغيرها لن يفيدها، خيارها الوحيد أن تحافظ على الوحدة الفلسطيني المقدسة — علي بن تميم (@3litamim) August 5, 2017

واستنكر عدد كبير من نشطاء “تويتر” تصريحات الإعلامي الإماراتي الذي وصوفوه بأنه (أفيخاي أدرعي العرب).

وقال الإعلامي بقناة الجزيرة “صهيب العصا”:”الأسهل أن تعمل ريتويت لافيخاي ادرعي.. فتفكيركما واحد وان اختلفتما في اللباس”.

الأسهل أن تعمل ريتويت لافيخاي ادرعي.. فتفكيركما واحد وان اختلفتما في اللباس pic.twitter.com/d1LaLnFHYl — صهيب العصا (@SuAlassa) August 5, 2017

بينما غرد “Mohammed Akram‏” ساخرا:”سبحان الله كلامك يتسق تماما مع كلام الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي افيحاي ادرعي يا راجل تقول معلمكم واحد”.

سبحان الله كلامك يتسق تماما مع كلام الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي افيحاي ادرعي

يا راجل تقول معلمكم واحد — Mohammed Akram (@Mohamme93235215) August 5, 2017

وذكر حساب “Faleh #Abdullah”: “تخسي ياكلب حماس ستظل مقاومة وكان تبادل المال في دبي لكن ازمة قطر ذاب الثلج وبان المرج”.

تخسي ياكلب حماس ستظل مقاومة وكان تبادل المال في دبي لكن ازمة قطر ذاب الثلج وبان المرج — Faleh #Abdullah (@Painter0o0o0o) August 5, 2017

وأضاف “haytham rajeh”:”كم من عميل للصهاينه من بني جلدتنا”.

كم من عميل للصهاينه من بني جلدتنا — haytham rajeh (@haytham_rajeh) August 5, 2017

وذكر”M_alawadi”:”كثيرين لولاهم ولولا خيانتهم لحررنا فلسطين”.

كثيرين لولاهم ولولا خيانتهم لحررنا فلسطين — M_alawadi (@MahmoudAlAwadi8) August 5, 2017

واحتفى “أفيخاي أدرعي”، المتحدث بلسان جيش الإحتلال الاسرائيلي للاعلام العربي، بوصف صحيفة “الرياض” السعودية، لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بأنها “أرهابية”.

ونشر “ادرعي” على حسابه الرسميّ في “فيسبوك” صورةً لخبر الصحيفة السعودية الذي هاجمت فيه “حماس”، مُرفِقاً إيّاه بتعليق جاء فيه: “وشهد شاهد من أهل صفه .. الرياض تنطق بالحق وتسمي الأمور باسمائها.. اللهم أبلغ أني شهدت”. بحسب نصّ تدوينة “أدرعي”

وكانت صحيفة الرياض وصفت الحركة بـ”الإرهابية” في خبر عن زيارة وفد حماس إلى إيران، وقالت في نهاية الخبر “وتعد حماس مجموعة إرهابية حسب تصنيف كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وعبرت حماس عن بالغ استنكارها وإدانتها لما ورد في جريدة “الرياض” السعودية بوصفها الحركة بـ”الإرهابية”، معتبرة ذلك إساءة للشعب الفلسطيني ومقاومته.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي أن هذا الوصف الخطير من شأنه المساس بسمعة وتاريخ الشعب الفلسطيني ونضالاته، والإساءة لمقاومته التي تمثل رأس الحربة في الدفاع عن فلسطين وعن كرامة الأمة جمعاء.

وأكدت حماس أن ما جرى لا يخدم سوى أعداء فلسطين في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال الإسرائيلي أبشع جرائمه وعدوانه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى.

وطالبت الحركة بضرورة وقف مثل هذه الأوصاف “الغريبة والمخالفة للمواقف المعهودة للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها المحب لفلسطين الذي وقف دوما مع شعبنا ومقاومته وحقوقه المشروعة”.