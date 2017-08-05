قالت صحيفة “ذا هيل” الامريكية إن لفافات ورق مراحيض عليها تغريدات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في صفحته على تويتر عرضت للبيع على موقع التجارة الإلكتروني “امازون”.

ووفقا للصحيفة، فقد تضمنت المطبوعات، تغريدات لترامب كتبها قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن سعر عبوة واحدة من لفافات الورق مع ثمن التوصيل السريع عبر البريد 11.99 دولارا.

وذكرت الصحيفة أن “أمازون” قررت في صباح، الجمعة، أن تنأى بنفسها عن بيع هذا الورق، عارضة شراءه عن طريق طرف ثالث.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب انتقد مرارا رئيس موقع “أمازون”، جيف بيزوس الذي يملك أيضا صحيفة واشنطن بوست، متهما إياه باستخدامها (الصحيفة) لحماية تجارته من الضرائب، ومتهما الصحيفة بفبركة “الأخبار الكاذبة”.

وكان رجل أعمال مكسيكي قد سجل علامة تجارية لورق المرحاض تحت مسمى “ترامب”، وذلك بسبب غضبه من الرئيس الأمريكي الذي “أساء للمكسيك” في تصريحاته.

من جانبها، علقت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، خديجة بن قنة على ما فعلته “امازون”، متمنية أن يتم نشر تغريدات “اللي في البال” دون أن تسميهم.

وقالت “بن جدة في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عقبال اللي في البال..سعرهم في سوق ورق الحمّام على أمازون سيكون أرخص من التراب”.