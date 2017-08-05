احتفى “أفيخاي أدرعي”، المتحدث بلسان جيش الإحتلال الاسرائيلي للاعلام العربي، بوصف صحيفة “الرياض” السعودية، لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بأنها “أرهابية”.

ونشر “ادرعي” على حسابه الرسميّ في “فيسبوك” صورةً لخبر الصحيفة السعودية الذي هاجمت فيه “حماس”، مُرفِقاً إيّاه بتعليق جاء فيه: “وشهد شاهد من أهل صفه .. الرياض تنطق بالحق وتسمي الأمور باسمائها.. اللهم أبلغ أني شهدت”. بحسب نصّ تدوينة “أدرعي”

وكانت صحيفة الرياض وصفت الحركة بـ”الإرهابية” في خبر عن زيارة وفد حماس إلى إيران، وقالت في نهاية الخبر “وتعد حماس مجموعة إرهابية حسب تصنيف كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وعبرت حماس عن بالغ استنكارها وإدانتها لما ورد في جريدة “الرياض” السعودية بوصفها الحركة بـ”الإرهابية”، معتبرة ذلك إساءة للشعب الفلسطيني ومقاومته.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي أن هذا الوصف الخطير من شأنه المساس بسمعة وتاريخ الشعب الفلسطيني ونضالاته، والإساءة لمقاومته التي تمثل رأس الحربة في الدفاع عن فلسطين وعن كرامة الأمة جمعاء.

وأكدت حماس أن ما جرى لا يخدم سوى أعداء فلسطين في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال الإسرائيلي أبشع جرائمه وعدوانه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى.

وطالبت الحركة بضرورة وقف مثل هذه الأوصاف “الغريبة والمخالفة للمواقف المعهودة للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها المحب لفلسطين الذي وقف دوما مع شعبنا ومقاومته وحقوقه المشروعة”.