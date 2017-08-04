وجه السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة انتقادات لاذعة لدول حصار قطر، مطالبا إياها بإبعاد العلاقات بين شعوب دول الخليج عن سياستها، معتبرا ما أحدثته بين الشعوب “فتنة”، مؤكدا بأن الله سيسلط عذابه وغضبه على كل من سعى في هذا الامر.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الشعوب الخليجية تربطها وشائج اقوى بكثير من العلاقات الدبلوماسية بين الدول نراقب ما يدور بين الاشقاء بألم ونريد ان نقول للحكومات ابعدونا عنكم”.

الشعوب الخليجيه تربطها وشائج اقوى بكثير من العلاقات الدبلوماسيه بين الدول نراقب ما يدور بين الاشقاء بألم ونريد ان نقول للحكومات ابعدونا عنكم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 3, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى متسائلا باستنكار قائلا: “كيف تجرم صلة الارحام وبأي دين او مله كيف يفارق الزوج زوجته والام ابناءها و الاخ اخته هذا جنون و اسراف في الخصومة لا شأن لنا به نحن اخوة واهل”.

كيف تجرم صلة الارحام وبأي دين او مله كيف يفارق الزوج زوجته والام ابناءها و الاخ اخته هذا جنون و اسراف في الخصومه لاشأن لنا به نحن اخوة واهل — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 3, 2017

واعتبر “الدويلة” أن ما حدث من قطع للعلاقات ” فتنه من الله للشعوب فمن رضي بقطيعة الرحم والتفريق بين الراضع والمرضوع سيسلط الله عليهم غضبه و عقوبته ابعدوا الشعوب عن سياساتكم نحن اهل”.

هذه فتنه من الله للشعوب فمن رضي بقطيعة الرحم والتفريق بين الراضع والمرضوع سيسلط الله عليهم غضبه و عقوبته ابعدوا الشعوب عن سياساتكم نحن اهل — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 3, 2017

واختتم تدويناته مشيرة لتصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة التي اعتبر فيها أن هدف دول الحصار التحول لدول علمانية في ظرف سنوات، قائلا: “لا شان لنا بصوفيتكم ولا علمانيتكم ولا شان لكم بوهابيتنا و لا سلفيتنا لكن اختي تبقى اختي و امي ابقى ابنها و زوجتي ابقى زوجها في كل المذاهب”.

لا شان لنا بصوفيتكم ولا علمانيتكم ولا شان لكم بوهابيتنا و لا سلفيتنا لكن اختي تبقى اختي و امي ابقى ابنها و زوجتي ابقى زوجها في كل المذاهب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 3, 2017

وكانت دول الحصار قد أعلنت قطع علاقاتها مع قطر وفرضت حصارا بريا وبحريا وجويا يوم 5 حزيران/يونيو الماضي، في حين قامت بطرد جميع القطريين المقيمين على أراضيها باعتبارهم تهديدا أمنيا، كما طالبت جميع رعاياها بالخروج من قطر وامهلتهم 14 يوما للتنفيذ قبل التعرض للعقوبات، الأمر الذي شتت شمل الآلاف من الأشر الخليجية التي تربطهم علاقات نسب ومصاهرة.