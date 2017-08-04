وجه السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، انتقادات لاذعة لدول حصار ، مطالبا إياها بإبعاد العلاقات بين شعوب دول عن سياستها، معتبرا ما أحدثته بين الشعوب “فتنة”، مؤكدا بأن الله سيسلط عذابه وغضبه على كل من سعى في هذا الامر.

 

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الشعوب الخليجية تربطها وشائج اقوى بكثير من العلاقات الدبلوماسية بين الدول نراقب ما يدور بين الاشقاء بألم ونريد ان نقول للحكومات ابعدونا عنكم”.

وأضاف في تغريدة أخرى متسائلا باستنكار قائلا: “كيف تجرم وبأي دين او مله كيف يفارق الزوج زوجته والام ابناءها و الاخ اخته هذا جنون و اسراف في الخصومة لا شأن لنا به نحن اخوة واهل”.

واعتبر “الدويلة” أن ما حدث من قطع للعلاقات ” فتنه من الله للشعوب فمن رضي بقطيعة الرحم والتفريق بين الراضع والمرضوع سيسلط الله عليهم غضبه و عقوبته ابعدوا الشعوب عن سياساتكم نحن اهل”.

واختتم تدويناته مشيرة لتصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة التي اعتبر فيها أن هدف التحول لدول علمانية في ظرف سنوات، قائلا: “لا شان لنا بصوفيتكم ولا علمانيتكم ولا شان لكم بوهابيتنا و لا سلفيتنا لكن اختي تبقى اختي و امي ابقى ابنها و زوجتي ابقى زوجها في كل المذاهب”.

وكانت دول الحصار قد أعلنت قطع علاقاتها مع قطر وفرضت حصارا بريا وبحريا وجويا يوم 5 حزيران/يونيو الماضي، في حين قامت بطرد جميع القطريين المقيمين على أراضيها باعتبارهم تهديدا أمنيا، كما طالبت جميع رعاياها بالخروج من قطر وامهلتهم 14 يوما للتنفيذ قبل التعرض للعقوبات، الأمر الذي شتت شمل الآلاف من الأشر الخليجية التي تربطهم علاقات نسب ومصاهرة.

 