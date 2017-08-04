ذكر وسائلُ إعلامٍ مصريّة، ان محمد أبوتريكة لاعب المنتخب المصري، ونجم الأهلي الأسبق، رفض الخضوع للكشف الطبي عندما كان لاعباً بالمنتخب الوطني 2013؛ لأنّ الطبيب الذي سيكشف عليه “إسرائيليّ”.

وحدث ذلك، عندما سلفر المنتخب المصري عام 2013، للعب مع زيمبابوي، ضمن التصفيات الإفريقية، المؤهلة لكأس العالم 2014.

وبعد المباراة، التي فازت بها مصر 1/0 بهدف محمد صلاح، في عهد “بوب برادلي”، المدير الفني الأسبق للمنتخب وقتها، وقع إختيار لجنة الكشف علي المنشطات، علي محمد أبوتريكة، للخضوع للإختبار، وبمجرد توجهه إلي غرفة الكشف فوجيء بأن الطبيب الذي سيجري الكشف إسرائيلي الجنسية، مادفعه لرفض الخضوع للكشف الطبي.

وتدخل مسؤولو البعثة المصرية وقتها، وتواصلوا مع نظرائهم بالإتحاد الأفريقي، المتواجدين وإتفقوا معهم بأن يخضع ابوتريكة، للكشف ولكن بواسطة الطبيب الثاني، والذي حصل علي العينات من لاعبي منتخب زيمبابوي.