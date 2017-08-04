هاجم الإعلام السوري البارز الدكتور أحمد موفق زيدان، دول الحصار التي وصفها بأنه تكيل الاتهامات الزائفة لقطر، مخاطبا إياهم ومستنكرا الأمر بقوله:”ماذا تبقى لكم من كل اتهاماتكم الزائفة لـ #قطر”.

وقال “زيدان” في تغريدة دونها عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن): “ماذا تبقى لكم من كل اتهاماتكم الزائفة ل #قطر ..صدق من قال رمتني بدائها و انسلت ..علاقة مع #ايران و حثالاتها و الباقي قادم ؟!” كما ورد بنص التغريدة.

ماذا تبقى لكم من كل اتهاماتكم الزائفة ل #قطر ..صدق من قال رمتني بدائها و انسلت ..علاقة مع #ايران و حثالاتها و الباقي قادم ؟! — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) August 4, 2017

وتفاعل المغردون مع تغريدة “زيدان” مستنكرين بشدة الحصار الجائر لقطر من قبل هذه الدول التي ظهرت نواياها جلية.

وتتكررت اجتماعات دول الحصار لاتخاذ أي قرارات تسئ لدولة قطر. إلا أن هذه الدول ومع مرور الوقت أصبحت تجعل من نفسها أضحوكة أمام المجتمع الدولي بسبب ما دأبت عليه من اتهامات متكررة لقطر.

وما تحاول فعله مؤخراً هو الحفاظ على ماء وجهها بعد أن أجبرت على التوقف والتردد تحت الضغوط الدولية المختلفة. فالعالم لم يعد يرى أي مبرر أو مسوغ قانوني أو أدبي لهذا الحصار الجائر الذي تفرضه هذه الدول على قطر، سوى دوافع الغيرة والحسد والمنافسة غير الشريفة، والسعي للسيطرة على القرار السيادي القطري.

كل هذه الأسباب تضع هذه الدول في امتحان صعب أمام ما يعتريها من انتقادات دولية دفعتها للتراجع عن ادعاءاتها الثلاثة عشر وتضمينها في ستة مبادئ حيث إن الادعاءات الثلاثة عشر لم تعد مقنعة حتى لأقرب المقربين لدول الحصار، بل على العكس من ذلك فقد تم النظر إليها على أنها تدخل سافر في السيادة والقرارات الوطنية القطرية.

ودولة قطر قد أكدت أكثر من مرة ومنذ بداية الأزمة ترحيبها بالحوار البناء والهادف إلى إزالة الأسباب التي سعت هذه الدول إلى تسويقها لفرض الحصار على قطر. هذا مع التأكيد على أن دولة قطر رفضت وترفض أي قرار يضعها تحت الوصاية لدولة أو دول أخرى.