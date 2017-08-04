كشف الفنان المغربي، سعد لمجرد، عن آخر أعماله الفنية، وقال إنها مفاجأة لجمهوره، وهي عبارة عن فيديو كليب لأغنيته الجديدة بعنوان “Let Go” صورها من مقر إقامته في باريس، وستبث في الثامن من الشهر الجاري.

وشارك لمجرد جمهوره بمحتوى عمله الفني الجديد، من خلال نشره في حسابه بـ”أنستغرام” كلمات من الأغنية.

وبالمناسبة، شكر لمجرد جمهوره ومحبيه قائلا: “شكرا جزيلا لكل من ساهم في رسم البسمة على وجهي. هذه مفاجأتي لكم. أتمنى أن أرسم البسمة على وجوهكم أيضا”.

يذكر أن النجم المغربي لا يمكنه مغادرة التراب الفرنسي إلا بعد الحكم النهائي في القضية المرفوعة ضده، إذ ما يزال في باريس قيد السراح المشروط، بسبب تهمة “الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة”، فضلا عن تهمة “العنف العمد مع ظروف مشددة للعقوبة”، التي رفعتها ضده فتاة فرنسية تدعى “لورا بريول”، وينفيها المجرد جملة وتفصيلا.