كشفت مصادر دبلوماسية أردنية مطلعة لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيليّة، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يقوم بإجراء مفاوضات مكثفة مع السلطة الفلسطينيّة في رام الله للقيام بزيارتها الأسبوع المقبل.

وأكدت المصادر على أن الزيارة ستستمر عدّة ساعات فقط، يلتقي خلالها العاهل الأردنيّ برئيس السلطة محمود عبّاس في مقرّه بالمقاطعة، لافتة المصادر إلى أن أهمية الزيارة تكمن في توقيتها، إذْ أنّها تأتي بعيد انتهاء أزمة الحرم القدسيّ الشريف وإزالة جميع الماكينات الإسرائيليّة لفحص المصلين، وأيضًا على خلفية التوتّر الشديد الحاصل بين عمّان وتل أبيب على خلفية قتل المواطنين الأردنيين.

وشدّدّت المصادر على أنّ الملك عبد الله بخطوته هذه، سيُعطي لعبّاس تشجيعًا في ظلّ التصعيد بين السلطة والدولة العبريّة، وقطع كافة الاتصالات بينهما، بما في ذلك التنسيق الأمنيّ.

كما اكدت المصادر أيضًا على أنّ الملك عبد الله الثاني لن يقوم بزيارة إسرائيل خلال تواجده في المقاطعة، وهذه الخطوة هي في حدّ ذاتها رسالة “حادّة كالموس لأركان الدولة الإسرائيلية”، للتعبير عن مدى غضبه من قضية الحارس الإسرائيليّ، الذي قتل بدمٍ باردٍ اثنين من مواطني المملكة في العاصمة عمّان، على حد قول الصحيفة.

ووفقًا للصحيفة العبريّة، فإنّ الملك عبد الله، فكّر في إقالة الحكومة الأردنيّة برمتها على خلفية حادثة السفارة، وأنّ هذا التفكير ما زال قائمًا، ولكنّ الملك تراجع عن هذه الخطوة حتى انتهاء الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها قريبًا في الأردن، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ السؤال المركزيّ، الذي يقُضّ مضاجع النخب الأردنيّة والشارع أيضًا هو: “مَنْ الذي أصدر الأمر بالسماح لطاقم السفارة الإسرائيليّة في عمّان، بما في ذلك الحارس القاتل، بمغادرة الأردن والعودة لإسرائيل، وذلك على الرغم من أنّ وزير الداخليّة الأردنيّ والمدعي العّام في المملكة تعهدا بتقديمه للمحاكمة في عمّان؟”.

في السياق نفسه، كشفت الصحيفة نقلاً عن مصادر سياسيّة رفيعة في عمّان، عن أنّ العاهل الأردنيّ أمر بمنع عودة طاقم السفارة الإسرائيليّة إلى المملكة، قبل أنْ يتسلّم نتائج التحقيق الكاملة من السلطات الإسرائيليّة، بما في ذلك النتائج، والخطوات التي ستقوم الحكومة الإسرائيليّة باتخاذها ضدّ الحارس، زيف مويال، الذي قتل، وفق الاشتباه، المواطنين الأردنيين.

علاوةً على ذلك، أكّدت المصادر عينها أنّ صنّاع القرار في المملكة ألمحوا إلى نظرائهم الإسرائيليين بأنْ يقوموا بتغيير طاقم السفارة كاملاً، بما في ذلك تعيين سفير جديد مكان السفيرة الحاليّة، عينات شلاين.

وتابعت المصادر قائلةً إنّ عودة طاقم السفارة الإسرائيليّة الجديد لن يكون عمليةً سهلةً بالمرّة، إذْ أنّ الشارع الأردنيّ غاضب جدًا على الإسرائيليين، وتحديدًا على الدبلوماسيين العاملين في المملكة، على حدّ قول المصادر. وأوضحت المصادر ذاتها أنّ الطلب الأردنيّ لا يُعتبر تدخلاً في الشأن الداخليّ الإسرائيليّ.