تكشّفت معلوماتٌ صادمة عن وفاة الراقصة المصريّة من أصل مغربيّ “غزل”، بعد إصابتها بنزيف حاد أثناء عملية تجميل لتصغير الصدر، كما قيلَ في البداية.

وقال الفنان المصري سعد الصغير، إن “غزل” طلبت من زوجها الذهاب للمستشفى من أجل إجراء عملية (تنظيف بعد الاجهاض)، بعد تعرضها لهبوط شديد صباح الخميس، مؤكدًا أن سبب الوفاة هو تعرضها لجرعة “بنج” زائدة.

وذكرت تحقيقات الشرطة المصرية أن غزل مغربية الأصل من مواليد مدينة الاسكندرية واسمها بالكامل سلمى طارق محمود، وعمرها 25 عاماً وبدأت الرقص في سن 19 عاماً.

وأوضحت أنها متزوجة عرفياً من صاحب معرض سيارات يدعى عمرو فاروق حسين، وأنه والدها كانا برفقتها داخل المستشفى.

واتفقت غزل مع طبيبة تدعى “رحمة” على اجهاض الجنين بعدما أظهرت الفحوصات الطبية وفاته داخل الرحم، وأجرتها بحضور ثلاث ممرضات غير أن حالة الراقصة تدهورت بعد ساعة لم يتوقف فيها النزيف.

وأكدت معاينة النيابة أن الراقصة عثر عليها فوق “ترولي” بأحد ممرات المركز الطبي.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية أمن الجيزة، أن الراقصة غزل توجهت إلى مركز “أ.ل.ف.ا” لإجراء عملية جراحية، لافتا إلى أن طبيبة نساء وتوليد قامت بتخديرها قبل إجراء العملية، لكنها فوجئت بتدهور حالتها الصحية ووفاتها عقب ذلك.

وكشف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن المركز غير مرخص، وبسؤال القائمين عليه أكدوا أنهم بصدد إنهاء كل أوراق التراخيص المطلوبة.

وقررت نيابة الهرم إخلاء سبيل مدير مركز منطقة حدائق الأهرام الطبي حيث خضعت الراقصة غزل لعملية إجهاض مع 3 ممرضات.

كما أمرت بترك الطبيبة بكفالة 20 ألف جنيه. وذلك بعد أن وجهت إليهم تهمة الإهمال والتسبب بوفاة الفنانة.