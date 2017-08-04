حالة من التخبط الواضح والتصريحات “غير المتزنة” سيطرت على الإعلام السعودي منذ بدء الحصار الجائر على قطر، لدرجة وصلت بأحد الإعلاميين التابعين لخلايا “دليم” إلى إطلاق تصريح “خيالي” حاول فيه تسييس عملية انتقال اللاعب العالمي “نيمار” لصفوف فريق باريس سان جرمان، دون أن ينسى ربط الحدث بالكاتب القطري عبدالله العذبة الذي أزعجت تغريداته بشدة على مدى الأيام السابقة إعلاميي المملكة والإمارات الممولين من أبو ظبي لتشويه صورة قطر إعلاميا.

وفي تغريدة “صبيانية” للإعلامي الرياضي السعودي عبدالله الفقير، رصدتها (وطن) علق فيها على صفقة انتقال اللاعب البرازيلي “نيمار” إلى نادي باريس سان جرمان الذي تمتلكه قطر بقوله:”نيمار قريباً سيستلم الدور التمثيلي ليكون بجانب عبدالله العذبة ، و يكمل مشروع تاكسي لندن ..”.

نيمار قريباً سيستلم الدور التمثيلي ليكون بجانب عبدالله العذبة ، و يكمل مشروع تاكسي لندن .. — عبدالله الفقيّر (@A_alfugaier) ٤ أغسطس، ٢٠١٧

ليرد الكاتب القطري المعروف ورئيس تحرير جريدة “العرب القطرية” عبدالله العذبة، ساخرا من تصريحات “الفقير” بقوله: “ماذا يقول يا خبراء الرياضة؟ لقد أعطيت نيمار دورة تدريبية إعلامية تحت إشراف الدكتور عزمي بشارة برعاية باريس سانجرمان يا إخوان”.

ماذا يقول يا خبراء الرياضة؟

لقد أعطيت نيمار دورة تدريبية إعلامية تحت إشراف الدكتور عزمي بشارة برعاية باريس سانجرمان يا إخوان https://t.co/sJbXtY2n17 — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) ٤ أغسطس، ٢٠١٧

كما استنكر الناشط “حائلي الهوى” تغريدة الإعلامي السعودي بقوله:”نيمار أنتقل لفريق باريسي . ماله علاقة باللي يصير في الخليج . لاعب عالمي أكبر من تفاهات إعلام الخليج . كبروا عقولكم شوي ي عبدالله “.

نيمار أنتقل لفريق باريسي . ماله علاقة باللي يصير في الخليج .

لاعب عالمي أكبر من تفاهات إعلام الخليج .

كبروا عقولكم شوي ي عبدالله 😷 — حائلي الهوى (@obied1245) ٤ أغسطس، ٢٠١٧

وغرد حساب “عابر سبيل”:”ما دخل انتقال لاعب كرة في الموضوع! فعلا دول الحصار افلست تماما سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا ولم تجد سوى ان تهاجم انتقال اللاعبين! ارتقوا …”.

ما دخل انتقال لاعب كرة في الموضوع! فعلا دول الحصار افلست تماما سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا ولم تجد سوى ان تهاجم انتقال اللاعبين! ارتقوا … — عابر سبيل (@3aberSapeel) ٤ أغسطس، ٢٠١٧

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أكد محللون رياضيون وسياسيون أن صفقة انتقال اللاعب البرازيلي “نيمار” إلى نادي باريس سان جرمان الذي تمتلكه قطر تمثل رسالة تحد توجهها الدوحة للدول المقاطعة لها، وتبرز فاعلية “قوتها الناعمة” في مواجهة كسر الحصار المفروض عليها.

وفي تقرير لها، اعتبرت قناة “فرانس24″، أن انتقال لاعب كرة القدم البرازيلي “نيمار” من نادي برشلونة الإسباني إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي المملوك من الدوحة، هو بمثابة رسالة تحد قطرية للدول العربية المقاطعة لقطر في مواجهة محاولة عزلها سياسيا واقتصاديا، وحتى رياضيا.

وأوضحت القناة أن صفقة انتقال النجم البرازيلي إلى صفوف الفريق الفرنسي محطة رئيسية ضمن هذا السعي نظرا للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها نيمار، أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم حاليا، والقيمة المالية الضخمة للعقد الذي يرافقها.