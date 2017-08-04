في قصّة أثارت ضجة كبيرة في الشارع اللبناني، تمكن مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية في لبنان، من توقيف شبكة للاتجار بالبشر وممارسة الدعارة.

وفي التفاصيل، فإنّ عائلة سورية باعت ابنتها القاصر ي. ز. (مواليد 1999) لقاء مبلغ وقدره 500 ألف ليرة سورية، لشخص سوري ملقّب بـ”أبو اسكندر”، حيث فض بكارتها في سوريا وأدخلها إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وسلّمها إلى السوري ف. س. الذي يقوم بتسهيل الدعارة والإتجار بالإشخاص، وذلك بالإشتراك مع اللبناني ج. ق. اللذين بدورهما استخدما الفتاة القاصر ضمن شبكة دعارة تنشط في محافظتي جبل لبنان وبيروت.

وأدّت التحريات الى توقيف فتاتين كانتا مع الفتاة القاصر ضمن الشبكة، كما تم توقيف السائق السوري الذي ينقلهن إلى أحد الفنادق حيث يمارسن البغاء، إضافةً إلى توقيف اللبناني المذكور، بعد استدراجه إلى محلة الأشرفية.

والتحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.