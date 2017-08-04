اندلع حريق ضخم، فجر الجمعة، في “برج الشعلة” في إمارة دبي بدولة الإمارت، وذلك للمرة الثانية خلال عامين، دون أن تردَ أنباء عن اصابات.

#حريق-مارينا_دبي

شرطة دبي تسيطر على حريق شبّ في برج الشعلة بعد منتصف ليل الجمعة ..

ولايوحد أي إصابات. pic.twitter.com/nTgmHp7bOV — CNBC Arabia (@CNBCArabia) ٤ أغسطس، ٢٠١٧

وبدأت النيران من الدور الـ67، في واحد من أطول الأبراج السكنية بالعالم، والمكون من 87 طابقاً، وراحت تنتشر بسرعة فائقة عبر واجهته اللامعة، مُسقطةً كرات من اللهب، ما أدى لاحتراق 38 شقة، حسب بيانات المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في مشهد يتكرر في البرج ذاته للمرة الثانية خلال أقل من 3 سنوات، بحسب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

وقال المكتب إن المبنى أُخلي من ساكنيه بنجاح، وتم توفير السكن للمتأثرين في ثلاثة فنادق مجاورة للبرج.

يذكر أنّه لم تفصح السلطات عن سبب الحريق الأول في فبراير/شباط 2015، إلا أن الشركة الإدارية للمبنى تحدثت إلى الإعلام المحلي بدبي وقتها، قائلة إن الخسائر في معظمها اقتصرت على الكسوة الخارجية للبناء، وهو غالباً ما حدث هذه المرة أيضاً، ليطرح ذلك سؤالاً يصلح كطرف خيط حول العامل المشترك في سلسلة الحرائق التي طالت العديد من الأبراج السكنية الكبرى بدبي ومدن عالمية أخرى خلال السنوات الأخيرة.