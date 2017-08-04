تداول ناشطون سعوديون عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو لعريف متقاعد في ، يستجدي فيه ولي العهد بعدم طرد نجله المريض من بالرياض لعدم قدرته على دفع .

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد عرف صاحب الفيديو نفسه قائلا: “انا المواطن والعريف متقاعد سليمان المانعي وهذا ابني عبد الله المانعي(…) أنا أقدم طلبي إلى سيدي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز”، مضيفاً: “هذا ابني منذ ولادته وهو في المستشفى وتم استئصال جزء كبير من الامعاء والقولون”.

 

وأضاف قائلا: “كنا نأمل أن يتم سفره للخارج ويتم زراعة أمعاء له ولم يتم ذلك والآن يعالج في مستشفى الحرس بالرياض”.

 

وأكمل حديثه باكيا: “ما نتمناه منكم يا سيدي ان يواصل علاجه بمستشفى الحرس، لأن المستشفى طلبت منا أن نخرجه أو أن نعالجه على حسابنا”.

 

وتابع: “يا طويل العمر أوضاعي صعبة ولا أقدر على علاجه”.

 

وقال: “أنا عريف متقاعد وشاركت في حرب الخليج ولا نقدر ولا نتحمل..كل ما نطلبه منكم توافقون على بقائه في المستشفى”.

 

وأردف باكيا: “لو خرج من المستشفى أين سأذهب به..لن تقبله أي مستشفى..أملي في الله ثم فيكم..والله لا أقدر والله لا أقدر”.

 