تداول ناشطون سعوديون عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو لعريف متقاعد في الجيش السعودي، يستجدي فيه ولي العهد محمد بن سلمان بعدم طرد نجله المريض من مستشفى الحرس الوطني بالرياض لعدم قدرته على دفع تكاليف العلاج.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد عرف صاحب الفيديو نفسه قائلا: “انا المواطن والعريف متقاعد سليمان المانعي وهذا ابني عبد الله المانعي(…) أنا أقدم طلبي إلى سيدي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز”، مضيفاً: “هذا ابني منذ ولادته وهو في المستشفى وتم استئصال جزء كبير من الامعاء والقولون”.

وأضاف قائلا: “كنا نأمل أن يتم سفره للخارج ويتم زراعة أمعاء له ولم يتم ذلك والآن يعالج في مستشفى الحرس بالرياض”.

وأكمل حديثه باكيا: “ما نتمناه منكم يا سيدي ان يواصل علاجه بمستشفى الحرس، لأن المستشفى طلبت منا أن نخرجه أو أن نعالجه على حسابنا”.

وتابع: “يا طويل العمر أوضاعي صعبة ولا أقدر على علاجه”.

وقال: “أنا عريف متقاعد وشاركت في حرب الخليج ولا نقدر ولا نتحمل..كل ما نطلبه منكم توافقون على بقائه في المستشفى”.

وأردف باكيا: “لو خرج من المستشفى أين سأذهب به..لن تقبله أي مستشفى..أملي في الله ثم فيكم..والله لا أقدر والله لا أقدر”.