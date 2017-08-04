تداول ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر اللحظات التي أعقبت عقد قران شاب مغربي بسيدة مسنة فرنسية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، ومدته دقيقتان، يظهر الشاب المغربي وزوجته الفرنسية التي تتحرك بصعوبة، محاطين بمجموعة من المغاربة الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بهذا الزواج.

وتفاعل آلاف المغاربة مع هذا الفيديو، حيث عبر البعض عن استغرابهم الشديد من زواج شاب في عمر الزهور بسيدة كبيرة في السن، موضحين أن هناك احتمالا إلى أن رغبة الشاب في الحصول على أوراق الإقامة سببا وراء قبوله الزواج بسيدة أجنبية بينهما فارق كبير بالسن، في حين أشار آخرون الى أن الشاب قد يكون مقيما بطريقة شرعية بفرنسا وزواجه بالمسنة قد يكون بعد علاقة حب جمعت بينهما.