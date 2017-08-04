قالت الفنانة ميادة الحناوي إنها تجهل تفاصيل ما حدث مع أصالة في مطار بيروت مؤخرا، حول حيازتها للمخدرات.

وأضافت خلال برنامج “أراب وود” الذي يبث على قناة “روتانا”: “إطلالتي الإعلامية قليلة لأن بلحق النوع مش الكم”، وعن توقيف أصالة قالت: “والله لا تعليق لأني ما بعرف ملابسات الموقف، والله ممكن ما عندي فكرة أبدًا عن الموضوع”.

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري قد أوقفت مؤخرا في مطار بيروت بعد العثور على غرامين من مادة الكوكايين بحوزتها، وضعتهما في علبة الماكياج، بينما أنكرت أصالة في إفادتها أن تكون هذه المخدرات عائدة لها وقالت: “إنها لا تدري من دسها في حقيبتها”.

وغادرت أصالة بيروت إلى القاهرة، بعد توقيعها على تعهد بإلزامها بالخضوع لتحليل المخدرات في كل مرة تزور لبنان حيث لن تُمنع من دخول لبنان.