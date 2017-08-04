يشكو سكان العاصمة البريطانية لندن، من الازعاج الذي يسببه الأثرياء العرب بسياراتهم الفارهة، خلال قضاء إجازتهم الصيفية في شهري يوليو وأغسطس الجاري.

وعادة ما يشاهد سكان لندن هذه السيارات خارج الفنادق الكبيرة بالمدينة، خصوصا بمنطقتي رويال كنجستون وتشيلسي اللتين يقطنهما الأثرياء.

ومنذ سنوات، اشتكى أهل كنجستون وتشيلسي بسبب هذه السيارات التي تسبب لهم إزعاجا كبيرا بسبب الصوت العالي لمحركاتها الضخمة.

وأصبحت هذه الظاهرة حديث الناس في الفترة الأخيرة، حيث تجوب هذه السيارات الفارهة شوارع المدينة ببطء ولا تستطيع أن تصل إلى سرعتها القصوى وإلا وقّعت عليها غرامة بما يعادل 1000 جنيه إسترليني.

تنوعت ماركات هذه السيارات ما بين مرسيدس ورانج روفر ورولز رويس ولامبورجيني وبرابوس.