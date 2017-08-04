ضبط مجلس مدينة “الخانكة”، بمحافظة القليوبية المصرية، بالتنسيق مع الشرطة، عدداً كبيراً من الحمير مذبوحة ومسلوخة وأخرى حية داخل مخزن بجمعية النصر بأبو زعبل.

وقال طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، في تصريحات صحفية، إنّ معلومات وصلت من بعض الأهالي، بدخول سيارات محملة بحمير حية يتم ذبحها داخل أرض الجمعية لصالح صاحب سيرك شهير .

وبتوجه الشرطة رفقة رجال المجلس، لمكان البلاغ تم العثور على عدد كبير من الحمير مذبوحة ومسلوخة وأخرى حية كما عثر على عدد من جلود الحمير بالمكان تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ اللازم قانونًا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تضبط فيها السلطات المصرية أشخاصاً يقومون بذبح الحمير، لبيعها للمواطنين على أنها لحوم أبقار عادية.