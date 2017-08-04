شنت صحيفة “الرياض” السعودية، هجوماً عنيفاً على حركة المقاومة الإسلامية حماس، واصفة إياها بـ”الإرهابية”، وذلك على إثر قيام وفد من الحركة بزيارة إيران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وقالت الصحيفة في تغطيتها الخبرية لزيارة وفد الحركة لإيران بالقول: “أعلنت حركة “حماس” الإرهابية، اليوم الجمعة، عن وصول وفد إلى طهران لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية الإيرانية المنتخب حسن روحاني”.

وتابعت الصحيفة قائلة: ” وقالت الحركة الإرهابية في بيان صحفي، إن زيارة وفدها الذي يترأسه عضو مكتبها السياسي عزت الرشق ويضم ثلاثة من قادتها من ضمنهم صالح العاروري، تأتي تلبية لدعوة من إيران”.

واختتمت الصحيفة تناولها للخبر قائلة: “وتعد حماس مجموعة إرهابية حسب تصنيف كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد اعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في باريس مع نظيره الفرنسي في بداية الازمة الخليجية، أن على قطر أن تتخلى عن دعمها للتنظيمات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس.

يشار إلى أن الصحيفة تناولت قيام الحركة بزيارة إيران بنوع من الكيل بمكيالين، متناسية قيام عادل الجبير بمصافحة نظيره الإيراني جواد ظريف بطريقة حميمية خلال انعقاد المؤتمر الطارىء لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في تركيا قبل يومين.

من جانبه، أكد “ظريف” في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي، أن “الجبير” هو من بادر بالمصافحة، مشيرا إلى علاقة الصداقة القديمة والحميمية بينهما.