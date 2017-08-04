تركي الدخيل في صورة مع الأمير محمد بن سلمان

في واقعة تكشف تقلبات بعض الكتاب والإعلاميين السعوديين الذين يأكلون على جميع الموائد، أعاد ناشطون تداول تغريدة قديمة لمدير قناة “العربية” والمقرب من ولي العهد السعودي حاليا، تركي الدخيل، يؤكد فيها بأن العسكر سبب دمار مصر.

ووفقا للتغريدة المعاد تداولها ورصدتها “وطن”، وتعود لتاريخ 11شباط/فبراير 2011 تعليقا على خلع حسني مبارك من الحكم:”مصر كانت الدولة المدنية الحقيقية الوحيدة في العالم العربي. دولة مؤسسات حقيقية، حتى دمرها العسكر. #Egypt #Mubarak #25jan”

مصر كانت الدولة المدنية الحقيقية الوحيدة في العالم العربي. دولة مؤسسات حقيقية، حتى دمرها العسكر. #Egypt #Mubarak #25jan — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) February 11, 2011

ولا يخفى على أحد كيف تحول موقف “الدخيل” وقناة “العربية” التي يديرها بعد انقلاب 3تموز/يوليو 2013 الذي نفذه وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي على أول رئيس منتخب محمد مرسي.

فقد سخر تركي الدخيل نفسه وقناته للدفاع عن الانقلاب العسكري الذي تم بمباركة سعودية، ومهاجمة كل من له علاقة بثورة 25 يناير، بل تعمدت على تشويه النشطاء المؤيدين لها في العديد من التقارير الإخبارية التي تلت الانقلاب حتى اللحظة.

بل وصل بها الحال إلى طرد العديد من مذيعيها والعاملين فيها لمجرد انتماءاتهم الفكرية المتعارضة مع الانقلاب.