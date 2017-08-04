في واقعة تكشف تقلبات بعض الكتاب والإعلاميين السعوديين الذين يأكلون على جميع الموائد، أعاد ناشطون تداول تغريدة قديمة لمدير قناة “العربية” والمقرب من حاليا، ، يؤكد فيها بأن سبب دمار .

 

ووفقا للتغريدة المعاد تداولها ورصدتها “وطن”، وتعود لتاريخ 11شباط/فبراير 2011 تعليقا على خلع حسني مبارك من الحكم:”مصر كانت الدولة المدنية الحقيقية الوحيدة في العالم العربي. دولة مؤسسات حقيقية، حتى دمرها العسكر. #Egypt #Mubarak #25jan”

ولا يخفى على أحد كيف تحول موقف “الدخيل” وقناة “العربية” التي يديرها بعد انقلاب 3تموز/يوليو 2013 الذي نفذه وزير الدفاع آنذاك على أول رئيس منتخب .

 

فقد سخر تركي الدخيل نفسه وقناته للدفاع عن الانقلاب العسكري الذي تم بمباركة سعودية، ومهاجمة كل من له علاقة بثورة 25 يناير، بل تعمدت على تشويه النشطاء المؤيدين لها في العديد من التقارير الإخبارية التي تلت الانقلاب حتى اللحظة.

 

بل وصل بها الحال إلى طرد العديد من مذيعيها والعاملين فيها لمجرد انتماءاتهم الفكرية المتعارضة مع الانقلاب.