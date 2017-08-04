أعلنت منظمة ملكة جمال العراق، عن تجريد فيان نوري سليماني، من لقبها كملكة جمال العراق لعام 2017؛ بعد اكتشاف أنها كانت متزوجة.

وحصدت سليماني لقب ملكة جمال العراق لعام 2017 خلال حفل أقيم في العاصمة بغداد في مايو/ آيار الماضي، بمشاركة واسعة لمتسابقات من مختلف مناطق العراق، وبحضور عدد من الفنانين العرب.

وذكرت المنظمة، في بيان أصدرته الخميس، أن “القرار جاء بعد مخالفة الآنسة سليماني لقواعد المسابقة والتي توجب على المشاركة ألا تكون متزوجة”.

وأضاف البيان أن “فيان سليماني قالت أثناء التسجيل إنها كانت مرتبطة بخطوبة تم فسخها، لكن في الحقيقة كانت مرتبطة بعلاقة زواج من شخص يدعى طالب عزيز وهي الآن منفصلة أو مطلقة”.

وأوضح أنه “في هذه الحالة فإن سليماني خالفت قواعد المنظمات الدولية التي تحظى منظمة ملكة جمال العراق برخصة منها، وفيما يتعلق بلقب هذا العام سيبقى مجردًا حتى اختيار متسابقة مناسبة تمثل العراق في المسابقات الدولية”.

ولاقى القرار انتقادات حادة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين إياه بأنه “تلاعب بالمسابقة وأهدافها”، خاصة بعد المشاكل التي أثيرت حول ملكة الجمال السابقة شيماء قاسم.