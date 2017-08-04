قال رئيس تحرير صحيفة “استاد الدوحة” ماجد الخليفي، إن نادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي، سيعوض في 3 أشهر قيمة صفقة اللاعب البرازيلي “نيمار” الذي انتقل من برشلونة في صفقةٍ تاريخية دفعها “ناصر الخليفي” المالك القطري للنادي، مؤكداً أنّ الأرباح ستزيد أكثر.

وأضاف في لقاءٍ مع قناة DW لو بيع 200 – 300 الف قميص من قمصان “نيمار” بسعر 100 دولار فإنها ستقوم بإرجاع قيمة عقد نيمار في 3 شهور. مشيرا إلى أن هناك مكاسب مادية لقطر في كأس العالم 2022.

ورآى مراقبون أن صفقة نيمار “هدف إعلامي – سياسي” في مرمى خصوم قطر، بينما ذكرت مصادر فرنسية أن انتقال اللاعب البرازيلي الى النادي الفرنسي تقرر على أعلى المستويات في قطر.

وانتقل نيمار دا سيلفا إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة هي الأغلى على مدار تاريخ كرة القدم بـ222 مليون يورو، قادماً من فريق برشلونة الإسباني.

النادي الباريسي وافق على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار دا سيلفا الذي يقدر بـ222 مليون يورو، لتكون بذلك أخطر وأقوى صفقة حدثت في تاريخ كرة القدم، وبالتأكيد ستؤثر في المستقبل على أسعار اللاعبين.

ومنذ أن تم الإعلان عن طرح قميص نيمار الذي سيرتديه مع باريس سان جيرمان، ويحمل رقم 10، والجميع بات يرغب في شراءه بأسرع وقت.