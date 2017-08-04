أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، يؤكد فيه أن دولة الإمارات هي عراب “الثورات المضادة” للربيع العربي الذي انطلق من تونس.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أوضح “المرزوقي” أنه يقصد بمصطلح “العراب” دولة الإمارات، مؤكدا بأن حكام الإمارات “قرروا ربما لخدمة مصالحهم الشخصية أو بتفويض” من دولة ما بضرب ثورات الربيع العربي.

وأكد “المرزوقي” أن الإمارات قامت من اجل تحقيق هدفها بدفع أموال “رهيبة” لشراء صحفيين وإعلاميين وأحزاب، مؤكدا قيامها بدفع أموال لخلق أحزاب جديدة في بلدان الربيع العربي تدعم وتؤيد فكرتهم.

واعتبر “المرزوقي” أن مأساة حكام الإمارات أنهم بدلا من أن يهتموا “بشغلهم”، مشيرا إلى حادثة اعتراض وزير الخارجية الإمارتي عبد الله بن زايد على توجيهه التحية للرئيس المصري المعزول محمد مرسي من على منبر الأمم المتحدة معلقا بالقول: “ما دخلكم..انا رئيس دولة مستقلة ومصر دولة مستقلة ما دخلكم في الموضوع؟”.

وأضاف أن حكام الإمارات نصبوا أنفسهم أولياء على المصريين، ناعتا إياهم بممارسة “الوقاحة والجل والفساد”، معتقدا أنه إذا لم يكفوا تدخلهم في شؤون الأمة العربية فإنهم سيشكلون أكبر خطر على أمتنا ككل، على حد قوله.