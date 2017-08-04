عبرت الراقصة الأرمينية “صافيناز” عن حزنها على وفاة الراقصة المصرية من أصلٍ مغربيّ “غزل”، بعدما لقيت مصرعها أثناء إجراء عملية جراحية لتنظيف الرحم عقب تعرضها للإجهاض.

ونشرت “صافيناز” صورة للراقصة “غزل” عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”، ونعتها قائلة: ربنا يغفر لها ويسامحها، كما علقت صافيناز على الصورة قائلة «rip ghazl».

وشيع العشرات جثمان الراقصة “غزل” من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الجمعة، متوجهين لمحافظة الإسكندرية لدفن الجثمان. وحضر تشييع الجنازة سعد الصغير، بجانب أسرة الراقصة.

كانت نيابة الهرم أمرت بإخلاء سبيل مدير المستشفى الذي أجرت فيه “غزل” العملية، و3 ممرضات، بضمان وظيفتهم من سرايا النيابة، وإخلاء سبيل “أميرة.ع” طبيبة بالمستشفى بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بعد اتهامهم بالإهمال الذي تسبب في وفاة الراقصة “غزل” داخل المستشفى، عقب إجرائها عملية جراحية لتنظيف الرحم عقب تعرضها للإجهاض.

واستمعت النيابة لأقوال والد الراقصة وزوجها، والذين أكدوا أن “غزل”، كانت متزوجة منه عرفياً، إلا أن الجنين توفي في بطنها، وكان من الضروري إجراء عملية جراحية عاجلة لها، إلا أن حالتها الصحية تدهورت عقب إجراء الجراحة، حتى فارقت الحياة، واتهموا مسئولى المستشفى بالإهمال الذي تسبب في وفاتها.