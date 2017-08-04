فجّر خبير الآثار المصريّ أسامة كرار، مفاجأة من العيار الثقيل، عن حفلات “ماسونية” تتضمن حفلات جنسية وتبادل أزواج، تجري في الإهرامات، مُتّهماً الإدارة ووزارة الآثار المصرية بالتواطؤ في ما يجري.

وأوضح “كرار” أنّ الماسونيين يؤمنون بالدّم، إذ يجب أن يُذبح شخص في المكان.

وكشفّ عنّ أنّ إحدى الفتيات التي تنتمي للماسونية أعلنت على حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل، أنها حجزت في مصر خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، لإقامة حفلة ماسونية داخل الهرم.

وأضاف “كرار” أنّ وزارة الآثار وإدارة الهرم تقوم بإخفاء الكاميرات حتى تتم تلك الحفلات الماسونية.

وقال إنه تم تقديم صور لوزارة الآثار والدولة حول ما يجري إلا أنّه لم يتمّ تحريك ساكن.