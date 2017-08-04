كشفت الإعلامية الإماراتية فيروز المرزوقي، أنّ الإعلامية الكويتية حليمة بولند ارتبطت أخيراً برجل خليجي لم تفصح عن جنسيته.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه “المرزوقي”، حيث قالت إن الشخصية التي ارتبطت بها حليمة بولند، تتولى منصباً مهماً، قائلةً “يمكن أمير، يمكن سفير، يمكن وزير، ما أدري”.

وأكدت خبر الزواج لافتة إلى أن حليمة لم تصرّح بذلك. وطلبت ممن يحبونها أن يدعو لها بالتوفيق. كما تمنت لها السعادة بدورها.