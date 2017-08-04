في “سقطة” جديدة للإعلام السعودي الرسمي، نشرت قناة “الإخبارية” الرسمية، خبرا عن بالمملكة، والعجيب في الأمر أن الصورة المرفقة بالخبر اتضح أنها لدبي، الأمر الذي سخر منه النشطاء بشدة مشيرين إلى أن إعلام المملكة أصبح يُدار من أبو ظبي. حسب وصفهم

 

وقبل حذف القناة لتغريدة الخبر من صفحتها بـ”توتير” تمكن الناشط القطري “عبدالله الوذين” من أخذ صورة “سكرين شوت” لها، ونشرها عبر صفحته الرسمية بتويتر مرفقا معها رابط التغريدة المحذوفة، وعلق بقوله:”للتأكيد بأن الإعلام السعودي الرسمي يدار من #أبوظبي تغريدة الإخبارية #السعودية الرسمية عن طقس المملكة والصورة لـ #”.

وأثارت تغريدة “الإخبارية السعودية” سخرية نشطاء موقع التدوين المصغر توتير، الذين صبوا عليها التعليقات اللاذعة كالمطر.

 

وقال حساب “بو سعد القطري”:”اصلا من زمان الي يدير المملكة السعودية للأسف والي يدير دحلان هذه الزبده ومع الأيام بتطلع الحقائق”.

بينما غرد حساب “دبوور” ساخرا:”أبوظبي عاصمة القرار السعومصري هههههههههه”.

وعلق “شمروخ المهندي”:”سلمان بنفسه اصبح يدار من قبل حمد المزروعي “.

وأضاف “بوعبدالعزيز ال ”:”من زمان تم شراء الاعلام السعودي من قبل دحلان”.

وغرد أيضا حساب “سعودي قطري” بقوله:”قد تدار بعض الحسابات من ابو ظبي لكن هذا لايعفي أو ينفي وضع إعلامنا السئ جدا حتى اللي يدار من وسط الرياض إعلام تافه ويدار باسلوب حواري”.

 