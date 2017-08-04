في “سقطة” جديدة للإعلام السعودي الرسمي، نشرت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، خبرا عن حالة الطقس بالمملكة، والعجيب في الأمر أن الصورة المرفقة بالخبر اتضح أنها لدبي، الأمر الذي سخر منه النشطاء بشدة مشيرين إلى أن إعلام المملكة أصبح يُدار من أبو ظبي. حسب وصفهم

وقبل حذف القناة لتغريدة الخبر من صفحتها بـ”توتير” تمكن الناشط القطري “عبدالله الوذين” من أخذ صورة “سكرين شوت” لها، ونشرها عبر صفحته الرسمية بتويتر مرفقا معها رابط التغريدة المحذوفة، وعلق بقوله:”للتأكيد بأن الإعلام السعودي الرسمي يدار من #أبوظبي تغريدة الإخبارية #السعودية الرسمية عن طقس المملكة والصورة لـ #دبي”.

للتأكيد بأن الإعلام السعودي الرسمي يدار من #أبوظبي

تغريدة الإخبارية #السعودية الرسمية عن طقس المملكة والصورة لـ #دبي #وثيقة_الرياض pic.twitter.com/EV5vnWQYOn — عبدالله الوذين (@abqatar) ١١ يوليو، ٢٠١٧

وأثارت تغريدة “الإخبارية السعودية” سخرية نشطاء موقع التدوين المصغر توتير، الذين صبوا عليها التعليقات اللاذعة كالمطر.

وقال حساب “بو سعد القطري”:”اصلا من زمان الي يدير المملكة العربية السعودية للأسف الإمارات والي يدير الإمارات دحلان هذه الزبده ومع الأيام بتطلع الحقائق”.

اصلا من زمان الي يدير المملكة العربية السعودية للأسف الإمارات والي يدير الإمارات دحلان هذه الزبده ومع الأيام بتطلع الحقائق — بوسعد آلقطري999 (@salaji182) ١١ يوليو، ٢٠١٧

بينما غرد حساب “دبوور” ساخرا:”أبوظبي عاصمة القرار السعومصري هههههههههه”.

أبوظبي عاصمة القرار السعومصري هههههههههه — دبووور (@snap4man) ١١ يوليو، ٢٠١٧

وعلق “شمروخ المهندي”:”سلمان بنفسه اصبح يدار من قبل حمد المزروعي “.

سلمان بنفسه اصبح يدار من قبل حمد المزروعي 🙈 — شمروخ المهندي (@H_ALMOHANADY) ١١ يوليو، ٢٠١٧

وأضاف “بوعبدالعزيز ال قطر”:”من زمان تم شراء الاعلام السعودي من قبل دحلان”.

من زمان تم شراء الاعلام السعودي من قبل دحلان — بوعبدالعزيز ال قطر (@Q6RY2022) ١١ يوليو، ٢٠١٧

وغرد أيضا حساب “سعودي قطري” بقوله:”قد تدار بعض الحسابات من ابو ظبي لكن هذا لايعفي أو ينفي وضع إعلامنا السئ جدا حتى اللي يدار من وسط الرياض إعلام تافه ويدار باسلوب حواري”.