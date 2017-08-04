نشر الكاتب والمحلل السياسي التركي المعروف ، تغريدةً لناشطٍ سعودي حرّف فيها القرآن الكريم، نفاقاً للملك سلمان ونجله محمد ولي العهد الجديد!.

 

ونشر حساب سعودي تحت عنوان “ابو رائد #2030‏” تغريدة رصدتها (وطن) جاء فيها”#خادم_الحرمين_وفاتح_القبلتين.إذا جاء نصر ولاة الأمر والفتح*ورأيت الناس يدخلون الأقصى أفواجا*فسبح بحمد ولي الأمر واستغفره إنه كان توابا﴾”.

 

واستنكره الكاتب التركي التغريدة بقوله:”قمة التوحيد.. بس ليس في الإسلام.. في دين ولاة الأمر”.

وانهالت تعليقات النشطاء الغاضبة على المغرد السعودي، مطالبين إياه بالاستغفار والتوبة عن هذا قبل أن يلقى ربه.

 

وقال المغرد “ابراهيم”: “عليك لعنه الله والملائكه والناس اجمعين اتق الله في نفسك وارجع الى ربك قبل ان تلقاه وانت مشرك به”.

بينما علق حساب “Al-wafaa”:”مستحيل انت تكون سعودي و مسلم اعوذ بالله من أفعالكم وصل فيكم التحريف في القرآن”.

وكتبت “علا حسين”:”حسبي الله ونعم الوكيل..بدايه الله لا يوفقك ي خبيث وين هيئه كبار العلماء ولا بس الأصوات تعلي ع !!”.

وأضاف حساب “Al Johara Al-Thani‏”: “انت صاحي ؟ ولا بك جنون ؟ كيف استجرأت اناملك على القران الكريم تحرف في كلماته لترضي ولاة امرك ، ما استجرأ احد على هذا القران الا واذلّه الله”.

وذكرت “سهام”: “لاحول ولاقوة الا بالله ان شاء الله عذابك جاي في الدنيا قبل الآخرة اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم الله يعين والدينك في دنيتهم وآخرتهم اللهم لا شماته”.

 

 