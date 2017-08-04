نشر الكاتب والمحلل السياسي التركي المعروف إسماعيل ياشا، تغريدةً لناشطٍ سعودي حرّف فيها القرآن الكريم، نفاقاً للملك سلمان ونجله محمد ولي العهد الجديد!.

ونشر حساب سعودي تحت عنوان “ابو رائد #2030‏” تغريدة رصدتها (وطن) جاء فيها”#خادم_الحرمين_وفاتح_القبلتين.إذا جاء نصر ولاة الأمر والفتح*ورأيت الناس يدخلون الأقصى أفواجا*فسبح بحمد ولي الأمر واستغفره إنه كان توابا﴾”.

#خادم_الحرمين_وفاتح_القبلتين 💚🇸🇦

﴿إذا جاء نصر ولاة الأمر والفتح*ورأيت الناس يدخلون الأقصى أفواجا*فسبح بحمد ولي الأمر واستغفره إنه كان توابا﴾ https://t.co/OLrThAjezw — ابو رائد #2030 (@Saad_bin_Salim) ١ أغسطس، ٢٠١٧

واستنكره الكاتب التركي التغريدة بقوله:”قمة التوحيد.. بس ليس في الإسلام.. في دين ولاة الأمر”.

قمة التوحيد في دين ولاة الأمر.. https://t.co/B0u7aArL7f — إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) ٤ أغسطس، ٢٠١٧

وانهالت تعليقات النشطاء الغاضبة على المغرد السعودي، مطالبين إياه بالاستغفار والتوبة عن هذا قبل أن يلقى ربه.

وقال المغرد “ابراهيم”: “عليك لعنه الله والملائكه والناس اجمعين اتق الله في نفسك وارجع الى ربك قبل ان تلقاه وانت مشرك به”.

عليك لعنه الله والملائكه والناس اجمعين اتق الله في نفسك وارجع الى ربك قبل ان تلقاه وانت مشرك به — ابراهيم (@8u_t) ٣ أغسطس، ٢٠١٧

بينما علق حساب “Al-wafaa”:”مستحيل انت تكون سعودي و مسلم اعوذ بالله من أفعالكم وصل فيكم التحريف في القرآن”.

مستحيل انت تكون سعودي و مسلم اعوذ بالله من أفعالكم وصل فيكم التحريف في القرآن — Al-wafaa (@alwafaa_jk) ٤ أغسطس، ٢٠١٧

وكتبت “علا حسين”:”حسبي الله ونعم الوكيل..بدايه العلمانية الله لا يوفقك ي خبيث وين هيئه كبار العلماء ولا بس الأصوات تعلي ع قطر !!”.

حسبي الله ونعم الوكيل..بدايه العلمانية الله لا يوفقك ي خبيث وين هيئه كبار العلماء ولا بس الأصوات تعلي ع قطر !! — علا حسين (@RN2kuMBWRpEPfEV) ٣ أغسطس، ٢٠١٧

وأضاف حساب “Al Johara Al-Thani‏”: “انت صاحي ؟ ولا بك جنون ؟ كيف استجرأت اناملك على القران الكريم تحرف في كلماته لترضي ولاة امرك ، ما استجرأ احد على هذا القران الا واذلّه الله”.

انت صاحي ؟ ولا بك جنون ؟ كيف استجرأت اناملك على القران الكريم تحرف في كلماته لترضي ولاة امرك ، ما استجرأ احد على هذا القران الا واذلّه الله — Al Johara Al-Thani (@jo_0jart) ٣ أغسطس، ٢٠١٧

وذكرت “سهام”: “لاحول ولاقوة الا بالله ان شاء الله عذابك جاي في الدنيا قبل الآخرة اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم الله يعين والدينك في دنيتهم وآخرتهم اللهم لا شماته”.