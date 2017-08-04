استنكر الكاتب القطري البارز، ورئيس التحرير السابق لصحيفة “الشرق” القطرية، ، تجييش وتوجيه كل قوتها ونفوذها وإنفاق الملايين على الخلايا الإلكترونية فقط من أجل محاربة قناة “”.

 

وقال “الحرمي” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”والله عيب .. 4 دول سكانها 150مليون مساحتها 3.3م.م.م يجتمع وزراء إعلامها بعد خارجيتها وأمنها للتصدي لقناة إعلامية اسمها #الجزيرة .. وفشلوا ..” كما ورد بنص تغريدته المرفقة.

 

وتفاعل النشطاء بشكل واسع مع تغريدة “الحرمي”، مستنكرين ردود الفعل (غير المبررة) من دول ضد ، ومحاولات تشويهها بأي شكل من الأشكال وبأي ثمن.

 

وغرد “ABU KHALID” معلقا على تغريدة الحرمي:”إنما افشلهم الباطل وزمرته ونصر الله الجزيرة بالحق واهله”

 

وقال “Abdelsalam Elbashir‏”: “كُثُر العيب منهم يا استاذي فماعدنا نهتم بما يقولون او يفعلون EMBTY TIN MAKE NOISYوكان صمت أميرنا ذهباً وحديثه الماظا وماساً وليتهم يفهمون”.

بينما علق:”سعيد القحطاني‏”: “اتعلم لماذا لان الجزيره تقول الحق وتقول مايريده الشعوب تحيه لها والقائمين عليها”.

وذكر حساب”nazf”:”باختصار لانهم فارغين من الداخل لذلك لفظتهم عقول شعوبهم قبل الاخرين”.

وأنهى رؤساء استخبارات الدول المقاطعة لقطر اجتماعاً في المنامة، مساء الاثنين الماضي 31 يوليو/تموز 2017.

 

ويعد هذا ثاني اجتماع من نوعه، بعد اجتماع سابق بالعاصمة المصرية القاهرة يوم 4 يوليو/تموز الماضي، حسب وسائل إعلام مصرية لم تكشف تفاصيل اللقاء.

 

وأكد وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر في اجتماع المنامة، استعدادهم للحوار مع قطر شريطة التنفيذ “الكامل” للمطالب الـ13 التي قدموها للدوحة بلا تفاوض حولها.

 

وفي 5 يونيو /حزيران الماضي، قطعت والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

 

ويوم 22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع لائحة من 13 مطلباً تتضمن إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة، معتبرةً المطالب “غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ”.

 

وأعلنت الدوحة مراراً استعدادها لحوار مع دول “الحصار” لحل الخلاف معها قائم على مبدأين؛ الأول ألا يكون قائماً على إملاءات، وأن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.