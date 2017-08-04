تطرقت صحيفة “الصباح” المغربيّة، لمحاكمة أطباء يجهضون نساء يعملن في الدّعارة، حيث تم اقتحام عيادة بحي “يعقوب المنصور” بالرباط وإيقاف عشيقين ووسيطة في الدعارة، وحجز أدلة تكشف الإجهاض السري، فيما لا يزال البحث جاريا عن طبيب هارب.

وأضافت الصحيفة أن النيابة العامة وجّهت إلى طبيب مختص في الولادة بالمركز الاستشفائي الجهوي بالرشيدية حديث التخرج تهمة الإجهاض بصفة اعتيادية بمقابل، بعدما طلب منه طبيب صاحب العيادة الاشتغال بعيادته إلى حين عودته من عطلة دون أن يكون له علم بأنه موضوع بحث.

ووجّهت إلى طبيب التخدير تهمة المشاركة في الفعل الجرمي، فيما توبعت وسيطة دعارة بتهمة إعداد محل للفساد وكانت تنقل الفتيات الحوامل إلى العيادة للتخلص من الأجنة في ظروف تفتقد لأبسط شروط الصحة والسلامة؛ وهو ما يشكل خطرا عليهن.