حكمت المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية على راق غير مرخص بالسجن مدة سنة ونصف، والجلد 200 جلدة متفرقة، حاول التغرير بعدد من النساء لإقامة علاقات محرمة.

وكان المدعى عليه قد أدين بعدة تهم من بينها ممارسة الرقية الشرعية بدون ترخيص، واستغلالها في التغرير بالنساء، وذلك بعد اعتراف الراقي بمحاولة إقامة علاقات محرمة مع النساء عن طريق المراسلة بالجوال، حيث تم ضبط عدد من الرسائل العاطفية في جواله، وفق موقع “أخبار 24”.

وادعى المتهم أن ممارسته الرقية الشرعية دون ترخيص كانت ابتغاء للأجر من الله، وأن مراسلاته مع النساء رغبة منه بالزواج من ثانية، غير أن المحكمة لم تأخذ بكلامه لعدم تمكنه إثبات ذلك، إضافة لإدلاء شخصين بشهادتهما ضده.