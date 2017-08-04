أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه وحكومته “عازمون على بناء أجيال تعرف دينها وثقافتها وتاريخها، وتكون أملاً للأمة الإسلامية ولجميع المظلومين”.

وأضاف “أردوغان” في تصريحات له نقللها تلفزيون “TRT” التركي خلال افتتاحه جامع “يلديز حميدية” التاريخي عقب ترميمه بمنطقة “بشكتاش” في اسطنبول والذي يرجع تاريخ بنائه لعهد السلطان عبد الحميد الثاني بعد أدائه صلاة الجمعة فيه، أن مهمة تنشئة الأجيال القادمة لا تقع على عاتق الحكومة فقط، وإنما هي مهمة مشتركة تتوحد فيها أيضاً جهود الآباء والأمهات.

وأكد أردوغان أن الشعب التركي يتمتع بأصل طيب وروح طيبة، وهو ما يعني أن استكمال النواقص في تربية الأجيال المقبلة لن يستغرق وقتاً طويلاً.

وهنأ أردوغان المديرية العامة للأوقاف على توليها ترميم الجامع، وهنأ كذلك الشركات التي ساهمت في عملية الترميم وجميع من كان له دور في العملية.