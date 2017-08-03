دافع الأمير السعودي، عن تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، ، والتي أكد فيها رغبة دول الحصار بالتحول نحو خلال السنوات القادمة.

 

وقال “آل سعود” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متهما كل من هاجم السفير الإماراتي بالجهل والكذب:”من يروج ان الامارات او تصريحات العتيبة تريد علمنة فأنصحه ان يتعلم من جديد معاني الكلمات كفاية كذب وتضليل أصبحتوا أضحوكة”.

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “آل سعود” واصفين السعودية بأنها أصبحت “ذنبا” للإمارات، مؤكدين بأنها أكبر عدوة للإسلام، مشددين على أن كلام “العتيبة” واضح والجميع فهم مقصده.

وكان “العتيبة” قد كشف عن مضامين ما يجول في صدور دول الحصار مؤكدا بأن خلاف هذه الدول مع “فلسفي” أكثر منه دبلوماسي.

 

وقال “العتيبة” خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، أن الخلاف مع قطر فلسفي أكثر منه دبلوماسي: “إن سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية.”

 