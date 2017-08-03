دافع الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود عن تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، والتي أكد فيها رغبة دول الحصار بالتحول نحو العلمانية خلال السنوات القادمة.

وقال “آل سعود” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متهما كل من هاجم السفير الإماراتي بالجهل والكذب:”من يروج ان الامارات او تصريحات العتيبة تريد علمنة السعودية فأنصحه ان يتعلم من جديد معاني الكلمات كفاية كذب وتضليل أصبحتوا أضحوكة”.

من يروج ان الامارات او تصريحات العتيبة تريد علمنة السعودية فأنصحه ان يتعلم من جديد معاني الكلمات كفايه كذب وتضليل أصبحتوا أضحوكة 🇦🇪🇸🇦🇧🇭🇪🇬 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) August 2, 2017

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “آل سعود” واصفين السعودية بأنها أصبحت “ذنبا” للإمارات، مؤكدين بأنها أكبر عدوة للإسلام، مشددين على أن كلام “العتيبة” واضح والجميع فهم مقصده.

والله الأضحوكة انت واذنابه مايبي لها توضيح اكثر من كذا ياسيد والئ لازم تقنعنا أن الامارات صديقه يكون بعلمك اكبر دوله عدوه للأسلام هي اماراتك — سعود (@mGjEkQm2TepEzKu) August 2, 2017

تراه تكلم بالانجليزي وكل الناس سمعت — صاهود (@1955T_NFC) August 2, 2017

أضحوكة؟!!

قيل: ودّت الزانية لو أن كل النساء زوانٍ.. كلام العتيبة والكتبي لا يحتاج لفهم.. قالوها صراحة وماتخفى قلوبهم أكبر!! — أبو محمد (@ABUMOHAMMAD_BAH) August 3, 2017

صرتم ألعوبة بايدي آل نهيان حتى بلغ الأمر إلى تطبيع مع عدو الله الله والوطن والامة — tarik (@salahtrk) August 2, 2017

كلامه واضح ياطبل — محمد عواض (@OcNbxDrGyluvu5T) August 2, 2017

كلام العتيبة واضح لا يحتاج الى اي تعلم

العتيبة قال ان الامارات ومصر والسعودية والبحرين اتفقوا ان يكونو دولة علمانية

طيب ايش معنى هذا الكلام — abdulhamed abu tamem (@abubashar2001) August 2, 2017

وكان “العتيبة” قد كشف عن مضامين ما يجول في صدور دول الحصار مؤكدا بأن خلاف هذه الدول مع قطر “فلسفي” أكثر منه دبلوماسي.

وقال “العتيبة” خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، أن الخلاف مع قطر فلسفي أكثر منه دبلوماسي: “إن سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية.”