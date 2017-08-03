قضت محكمة مصريّة، بحبس الفنانة “راندا البحيري”، غيابياً، سنة مع الشغل وإلزامها بدفع 10001 جنيه للمدعي بالحق المدني.

واتُهمت الفنانة ومحاميها “شاهين عبد القادر شاهين”، بالتزوير في عقد بيع شقة، والتعديل فيه.وبناءً عليه تقرر حبسهما سنةً مع الشغل، ودفع التعويض الماديّ.

وتعتبر “البحيري” من أشهر الفنانات الشابات على الساحة الفنية الحالية، إذ قدمت عددًا من الأعمال المميزة سواء في الدراما أو السينما، لكن ارتبط اسمها -في الفترة الأخيرة- بعديد من الأزمات والمشاكل، كان بعضها شخصيًا والآخر تسبب فيه بعض أدوارها “الجريئة”.