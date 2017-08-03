هاجم الإعلامي المصري عزمي مجاهد، الشعب الفلسطيني بسبب هجوم بعض الفلسطينيين على الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لعدم تدخله لإنقاذ المسجد الأقصى من قبضة قوات الاحتلال – بحسب قوله.

وقال “مجاهد”، من خلال برنامج “الملف” المعروض علي فضائية “العاصمة”، إن الفلسطينيين يتطاولون على السيسي والمصريين بدلًا من أن يدافعوا عن قضيتهم.

وتابع: “بوجه هذه الرسالة للمتسولين من الفلسطينيين، بايعين الأرض والعرض، بتسبوا مصر ووجيشها ورئيسها، أنتوا مجموعة أنجاس كفاية إهدار لدماء أولادنا، اللي يهين رئيسنا يهيننا كلنا”. !