وجه الإعلامي والكتب الصحفي الجزائري، قادة بن عمار انتقادات لاذعة للمملكة العربية ، على إثر استقبالها للزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، وقيام وزير خارجيتها بمصافحة نظيره الإيراني، ، مستنكرا أن تقوم المملكة بهذه الأمور ثم تحذر من إيران.

 

وقال “بن عمار” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”وزير الخارجية السعودي يحتضن نظيره الايراني بحرارة!! وولي العهد يستقبل مقتدى الصدر استقبال الفاتحين في !! ثم يقال لنا عدوة!”.

وكانت السعودية قد استقبلت يوم الاحد الماضي وبدعوة رسمية زعيم التيار الصدري العراقي المقرب من إيران، مقتدى الصدر، حيث تم الاتفاق على فتح قنصلية سعودية في مدينة النجف، وتعيين سفير سعودي جديد خلفا للسفير السابق ثامر السبهان وكذلك فتح ثلاثة منافذ حدودية بين البلدين، في حين قدم ولي العهد السعودي هدية قيمة للصدر شملت 30 سيارة مصفحة.

 

يشار  أيضا إلى ان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير قد قام بمصافحة نظيره الإيراني جواد ظريف بطريقة “حميمية” خلال اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في أنقرة قبل يومين.

 

من جانبه، أوضح “ظريف” في تصريحات للتلفزيون الإيراني، ان نظيره السعودي هو من بادر بالمصافحة، نظرا لما تربطهم من صداقة قديمة.