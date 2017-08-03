وجه الإعلامي والكتب الصحفي الجزائري، قادة بن عمار انتقادات لاذعة للمملكة العربية السعودية، على إثر استقبالها للزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، وقيام وزير خارجيتها عادل الجبير بمصافحة نظيره الإيراني، جواد ظريف، مستنكرا أن تقوم المملكة بهذه الأمور ثم تحذر الجزائر من إيران.

وقال “بن عمار” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”وزير الخارجية السعودي يحتضن نظيره الايراني بحرارة!! وولي العهد يستقبل مقتدى الصدر استقبال الفاتحين في الرياض!! ثم يقال لنا ايران عدوة!”.

وزير الخارجية السعودي يحتضن نظيره الايراني بحرارة!!

وولي العهد يستقبل مقتدى الصدر استقبال الفاتحين في الرياض!!

ثم يقال لنا ايران عدوة!

ا — kada benamar (@benamar31) August 1, 2017

وكانت السعودية قد استقبلت يوم الاحد الماضي وبدعوة رسمية زعيم التيار الصدري العراقي المقرب من إيران، مقتدى الصدر، حيث تم الاتفاق على فتح قنصلية سعودية في مدينة النجف، وتعيين سفير سعودي جديد خلفا للسفير السابق ثامر السبهان وكذلك فتح ثلاثة منافذ حدودية بين البلدين، في حين قدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هدية قيمة للصدر شملت 30 سيارة مصفحة.

يشار أيضا إلى ان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير قد قام بمصافحة نظيره الإيراني جواد ظريف بطريقة “حميمية” خلال اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في أنقرة قبل يومين.

من جانبه، أوضح “ظريف” في تصريحات للتلفزيون الإيراني، ان نظيره السعودي هو من بادر بالمصافحة، نظرا لما تربطهم من صداقة قديمة.