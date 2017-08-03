أمرت النيابة العامة بالسعودية، الخميس ‏بإطلاق سراح ‏”‏سفاح القطط ” بكفالة، ‏على أن ‏تستكمل التحقيقات في وقت لاحق، بعد أن ألقت الجهات الأمنية بمكة المكرمة القبض عليه بسبب الضجة التي أثارها في أعقاب ظهوره في مقطع فيديو وهو يقتنص القطط في أحد أحياء جدة ويتباهى بفعلته.

وأشارت المصادر إلى أن الشرطة تكفلت ‏بحماية منزل أسرة المتهم ‏من أي اعتداء، ‏بعد تعرض عدد من سياراتهم للتكسير على أيدي مجهولين؛ بحسب “عاجل”.

وكانت شرطة ‏حي السلامة”بمحافظة جدة، ‏عرضت ‏الشاب الخميس على النيابة العامة ‏ ‏للتحقيق معه ‏فيما قام به من فعل تجاه عدد من القطط .

وأظهر فيديو نشر على “سناب شات” الشاب وهو يستخدم بندقية لإطلاق النار على قطط في بعض أحياء المدينة.وقال إن قتل القطط يأتي “ثمنا لتنظيف السيارة أربع مرات”.

وأشار المتحدث باسم الهيئة السعودية للحماية الفطرية أحمد البوق، إلى العقوبة المنتظر تطبيقها بحق الشاب، قد تصل في حدها الأقصى إلى غرامة قدرها 400 ألف ريال لارتكابه جريمة العنف ضد الحيوانات.

ودعا عدد من مستخدمي الإنترنت إلى إعدامه، بينما قال آخرون إنه مريض، وشاركوا رقما للإبلاغ عن الجرائم ضد الحيوان. وغرد البعض أن ما فعله يخالف تعاليم الدين الإسلامي الخاصة بالرفق بالحيوان.