تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد اعتداء طبيب في مستشفى “شرورة” العام بالمملكة العربية السعودية على الناشط اليمني “عبدالرحمن صالح” بالضرب المبرح.

وأظهر مقطع الفيديو الناشط وهو يصرخ ويناشد “الشرعية” لإنقاذه من مستشفى “شرورة” العام، حيث كانت يداه ملطخة بالدم ويصرخ بصوت عال بعد الاعتداء عليه.

وأضافت مصادر أن “عبدالرحمن” يعاني من كسور بالغة أقعدته الأرض إضافة إلى بدء تآكل العظام بسبب الإهمال.بحسب موقع “المشهد اليمني”

وقال إن الأطباء يكتفون بإعطائه مهدئات كل أربع أو خمس ساعات.