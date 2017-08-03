تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لسائقين وعمال في هيئة السكة الحديد وهم يرقصون ويتعاطون المخدرات أثناء قيادة إحدى القطارات.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر سائق القطار ومعه ثلاثة من معاونيه وهم يدخنون سيجارة “ملغمة” (أي تحتوي على المخدرات) ويرقصون أثناء قيادة القطار، في حين قام أحدهم بتنبيه السائق أن ينتبه لقيادة القطار والطريق.

وبعد موجة من الانتقادات التي وجهت لمرفق السكك الحديد في مصر، أعلنت هيئة السكة الحديد، إحالة سائقي القطار، أصحاب فيديو تعاطي المخدرات، إلى التحقيق ووقفهم عن العمل، عقابا على ما وصفته بـ”السلوك غير الأخلاقي للسائقين الأربعة”، طبقا لنص المادة (99) من لائحة نظام العاملين بالهيئة.