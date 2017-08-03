سخرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، غادة عويس من “مشروع البحر الأحمر” الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضمن رؤيته لخطة المملكة 2030، والذي سيسمح فيه للمرة الأولى للمرأة بارتداء “البكيني”.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعليقا على تقرير “التلغراف” البريطانية التي أكدت فيه بأن السعودية ستفتح شواطىء وتمكن المرأة فيها من ارتداء “البكيني”: “كمن يرتدي ملابس فاحشة الثمن بدون أن يستحمّ! العلمانية تنطلق من العقل حيث الثقافة وليس من الحوض حيث البيكيني!!”.

وكانت صحيفة “التايمز” البريطانية قد تناولت إطلاق ولي العهد السعودي لـ “مشروع البحر الأحمر” الذي سيوضع حجر الأساس له عام 2019، مؤكدة أن إطلاق هذا المشروع سيكسر التقاليد الدينية الصارمة في السعودية، حيث سيسمح للنساء بأخذ حمامات الشمس وهن يرتدين لباس السباحة “البكيني”، جنباً إلى جنب مع الرجال.

واعتبرت الصحيفة أن إطلاق مثل هذا المشروع يدل على أن البلاد آخذةٌ في الانفتاح رويداً رويداً، وذلك في ظل تشجيع شخصيات نافذة مثل ولي العهد على التغيير التدريجي، وسط رغبة لجذب الاستثمار والسياحة الأجنبيين.

وكانت السعودية قد أعلنت، الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2017، إطلاق مشروع سياحي ضخم، بتحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية.

وسيخضع المنتجع، الذي يمتد على مساحة 200 ميل (322 كم) من الشواطئ الذهبية فوق 50 جزيرة قبالة الساحل الغربي للمملكة، لقواعد منفصلة عن باقي البلاد، التي تفرض قيوداً صارِمة على لباس وسلوك النساء، في حين سيسمح للأجانب من غالبية دول العالم بالدخول إليه بدون تأشيرة.

يشار إلى أن هذا كله يأتي، بعد حالة الجدل التي أثارها السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، الذي أكد أن دول الحصار وعلى رأسها السعودية تسعى لأن تتحول لدول علمانية غي غضون عشرة سنوات.